Η προβολή και ανάδειξη Ολυμπιακών Ιδεωδών

Μμε δεδομένη την ευαισθησία σας για την προβολή και ανάδειξη της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς από Αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και σήμερα, που συνέβαλε καθοριστικά στην διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Πολιτισμού,

α)δράττοντας του σημαντικού επιτεύγματος της ανάληψης των Παγκοσμίων Αγώνων Παίδων το 2027, από τους αξιέπαινους δημάρχους των Ιερών Δήμων Ολυμπίας κ.Άρη Παναγιωτόπουλου και Ήλιδας κ.Χρήστο Χριστοδουλόπουλου, με την καθοριστική στήριξη του μέλους του Δ.Σ της ICG κ.Τζανάκου Νίκου, και β)ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων Λος Άντζελες 2028», σας ενημερώνουμε για τις προσφάτως πραγματοποιθείσες Ολυμπιακές-Πολιτιστικές μας εκδηλώσεις σε Αμερική και Καναδά.

Η σημαντικότητα της ανάληψης και οργάνωσης των Παγκοσμίων αυτών Αθλητικών γεγονότων, ενισχύει την ελπίδα υλοποίησης της αναβίωσης της Αρχαιοελληνικής εκεχειρίας, βασική προϋπόθεση διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και την καλλιέργεια της Ομηρικής Αριστείας(αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων) στα πλαίσια πάντα του «Εύ Αγωνίζεσθαι» και της «Ευγενούς Άμιλλας» που σθεναρά επιδίωξαν και πρόβαλλαν στις πρόσφατες επιμορφωτικές περιοδείες τους, διάρκειας ενός και πλέον μηνός, ο Προέδρος του Συλλόγου Καλών Τεχνών «Κωστής Παλαμάς» Δρ. Μαλλιάς Θεόδωρος, μέλος του ΙΗΑ, και η Προέδρος του Κέντρου Πολιτισμού-Ολυμπισμού Κωστής Παλαμάς, κα Γιάχου Γεωργία, ανταποκρινόμενοι στις προσκλήσεις του Ελληνισμού και τα Πανεπιστήμια της Αμερικής και Καναδά(Νιού Τζέρσευ, Νέα Υόρκη, Σαν Φραντζίσκο, Λος Άντζελες και Μόντρεαλ).

Ευελπιστούμε την στήριξη και συμπαράστασή σας που συνίσταται:

α)Συνδιοργάνωση παρόμοιων εκδηλώσεων στον απανταχού Ελληνισμό και Πανεπιστημιακά τμήματα για την ανάδειξη των Ολυμπιακών Ιδεωδών.

β)Αποστολή επιστολών στήριξης ανάδειξης από την UNESCO του Παγκόσμιου και Διαχρονικού Συμβόλου του Ολυμπισμού τον Ολυμπιακό ύμνο, ως Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά.

γ) Τιμητική απονομή σε Φορείς και προσωπικότητες του Ελληνισμού, του ιδιαίτερου ενθυμήματος του δίγλωσσου βιβλίου-λευκώματος με τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ-ΑΡΧΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΘΑΝΑΤΟ - ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, ένα μοναδικό κειμήλιο της Παγκόσμιας Ολυμπιακής βιβλιογραφίας για την προσφορά τους στον Πολιτισμό και την Κοινωνία.

Σκοπός της στήριξης είναι η ευαισθητοποίηση κάθε πολίτη για την εκπλήρωση των Ολυμπιακών - Πολιτιστικών μας στόχων που αποβλέπουν και προβάλλονται στις εκδηλώσεις μας με στοχευμένες οπτικοακουστικές ομιλίες, ιδιαίτερα Ολυμπιακά video, ποίηση, εικαστικές δημιουργίες και μελοποιημένα ποιήματα του Κωστή Παλαμά, που σκοπό έχουν την ανάδειξη των Πανανθρώπινων αρετών και ιδανικών που δημιούργησα οι προγγόνοι μας και εστιάζονται στις παρακάτω ενότητες:

ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ 2027, ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

«ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 2028»

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΥΜΝΟΥ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΟΙΗΤΗ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΙΔΕΩΔΩΝ.

2.ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΕΓΓΟΝΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ «ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ»(ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ ΚΑΙ ΥΠΕΙΡΟΧΟΝ ΕΜΜΕΝΑΙ ΑΛΛΩΝ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΕΥΓΕΝΟΥΣ ΑΜΙΛΛΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ «ΚΑΛΟΝ Κ΄ΑΓΑΘΟΝ» ΔΗΛΑΔΗ ΓΕΝΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΑΞΙΟ, ΕΥΓΕΝΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΕΤΟ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

3.ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Εκεχειρίας ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ «ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 2028» ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΒΙΩΜΑ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ.

4.ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ «Λος Άντζελες» και «Λόνγκ Μπήτς» ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΕΤΕΙΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ ΤΗΝ ΔΑΦΝΟΣΤΕΦΑΝΗ «Ολυμπία» και «Ήλιδα» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

5.ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ.

Κάνουμε Παγκόσμια έκκληση και κάλεσμα στους ηγήτορες των κρατών αυτών να εφαρμοσθεί το διαχρονικό και παγκόσμιο ιερό κάλεσμα του Ολυμπιακού ύμνου του Κωστή Παλαμά που επικαλούνται οι διοργανωτές σε κάθε έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, το οποίο διακαώς προτρέπει τους λαούς της Γής, να προσέλθουν στην ιερή γή της Ολυμπίας ως προσκυνητές γιατί τότε μόνον με ψυχική κάθαρση θα είναι έτοιμοι για να συμφωνήσουν και να συνάψουν το πολύ αναμενόμενο ιδανικό της Ειρήνης.

«και τρέχει εδώ προσκυνητής σου Αρχαίο Πνεύμα Αθάνατο κάθε λαός» αναφωνεί ο ποιητής Παλαμάς.

6. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ UNESCO ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΥΜΝΟ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ.

Αγαπητοί φίλοι μας, σας επισυνάπτω περίληψη των εκδηλώσεων που έγιναν πρόσφατα με μεγάλη επιτυχία και με κύριο θέμα τις προαναφερόμενες παραπάνω ενότητες, με στόχο την ευαισθητοποίηση του Ελληνισμού μας, ευχόμενοι με την στήριξή σας να ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες επιμορφωτικές Ολυμπιακές εκδηλώσεις .



1.New Jersey. 23/3/2025

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Αγίας Τριάδας στο Bargaintown, New Jersey της Αμερικής και συγκίνησε εκκλησιαζόμενους και καλεσμένους.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο ιερατικώς προϊστάμενος της κοινότητας, πατέρας Γεώργιος Λιακόπουλος, frgeorgeliacopulos@gmail.com σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο με Επίτιμο ομιλητή τον καθηγητή Θεόδωρο Μαλλιά, Πρόεδρο του Συλλόγου Καλών Τεχνών Πάτρας «Κωστής Παλαμάς» την συμβολή της κυρία Γιάχου Γεωργίας, Πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού-Ολυμπισμού «Κωστής Παλαμάς» και την ευγενή φιλοξενία του διακεκριμένου ιατρού και της συζύγου του Dennis, του Δρ. Γεώργιου Δενδρινού.

Τιμώμενα πρόσωπα με το ενθύμημα βιβλίο-λεύκωμα για τον Ολυμπισμό και τον Κωστή Παλαμά, στον ιερέα, σεβάσμιο πατέρα Λιακόπουλο Γεώργιο και τον αγαπητό γιατρό Δενδρινό Γεώργιο

New York 28/3/2025

Η εκδήλωση έγινε στο κατάμεστο Σταθάκειο Κέντρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας της Αμερικής παρουσία πλήθος κόσμου για να τιμήσουμε την Εθνική Παλιγγενεσία του 1821.

Την εκδήλωση διοργάνωσε το Δ.Σ και ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Πατρινών Νέας Υόρκης, Κωστής Παλαμάς, κ. Πάνος Σερέτης panosereti@gmail.com ps@monacogroupusa.com με την στήριξη της Ομοσπονδίας, με Επίτιμο ομιλητή τον καθηγητή Θεόδωρος Μαλλιά, Πρόεδρο του Συλλόγου Καλών Τεχνών Πάτρας «Κωστής Παλαμάς» και την συμβολή της κυρία Γιάχου Γεωργίας, Πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού-Ολυμπισμού «Κωστής Παλαμάς».

Τιμώμενα πρόσωπα με το ενθύμημα βιβλίο λεύκωμα για τον Ολυμπισμό και τον Κωστή Παλαμά, τον Πολυολυμπιονίκη Πύρρο Δήμα, τον Κύπριο Πρόεδρο του Ελληνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας κο.Χριστοφορίδη Φίλιππα και τον καθηγητή Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης Δρ.Νικόλα Αλεξίου.

SAN FRANCISCO 6/4/2025

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Τμήμα του Modern Greek Studies Foundation του San Francisco της Αμερικής με την στήριξη του BERKLEY UNIVERSITY,

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο αξιότιμος Πρόεδρος Dr. Alex Papalexopoulos, Ph.D.

President & CEO, ECCO International, Inc. CEO and Chairman of the Board

ZOME Energy Networks, Inc, τον Chris Gus Kanios, President, Board of Directors με Επίτιμο ομιλητή τον καθηγητή Θεόδωρο Μαλλιά και την συμβολή της κυρίας Γιάχου-Μαλλιά Γεωργία με την ευγενή φιλοξενία της Evyenia και Mark Weingarten και τιμώμενα πρόσωπα με το σημαντικό βιβλίο-λεύκωμα, για τον Ολυμπισμό, τις καθηγήτριες Δρ.Κατερίνα Λαγός, την Δρ.Χριστίνα Φίλλιου και τον Δρ.Αλεξ Παπαλεξόπουλο.

Να τονίσουμε την αξιέπαινη προσπάθεια του Modern Greek Studies Foundation, υπόδειγμα για τον Ελληνισμό μας που δημιουργεί εκπαιδευτική έδρα στο BERKLEY UNIVERSITY για τον μεγάλο συγγραφέα μας «Νίκο Καζαντζάκη» Θερμά συγχαρητήρια.



Los Angeles 13/4/2025

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Πρόεδρος Christina Bogdanou, Ph.D. Director,

The Basil P. Caloyeras Center for Modern Greek Studies The Odyssey Program, Spetses, Greece, Loyola Marymount University UH 3908, Christina.Bogdanou@lmu.edu

με Επίτιμο ομιλητή τον καθηγητή Θεόδωρο Μαλλιά και την συμβολή της κυρίας Γιάχου-Μαλλιά Γεωργία με την ευγενή φιλοξενία της κυρίας Αναστασίας και κυρίου Γιώργου Γεωργαλή gngeorgalis@outlook.com, 805-551-6751

Τιμώμενα πρόσωπα με το σημαντικό βιβλίο-λεύκωμα,

α)την Διευθύντρια του Foundation κυρία Χριστίνα Μπογδάνου

β)την Πρόεδρο της Κοινότητας Ελληνικής Κληρονομιάς της Νότιας Καλιφόρνιας(Greek Heritage Society of Southern California κυρία Bessie Karras-Lazaris και

γ)τον Διευθυντή της Ελληνικής βιβλιοθήκης της Καλιφόρνιας(Hellenic Library of Southern California) κο. Φίλιππα Τρεβέζα

Την εκδήλωση στήριξαν οι:

α)Spiros Lazaris, President and Chairman of the Board AHC(American-Hellenic-Counsel)

β)Φίλιππος Τρεβέζας,( Hellenic library of South California)

γ)Menas C.Kafatos, Ph.D, Director, Institute for ECHO

δ)Teri Kan Tap, General Μanager, Counsel and Sustainable Health Empowement

Εντυπωσίασε η ομιλία του καθηγητή, στο Λος Άντζελες, στο Πανεπιστήμιο( Loyola Marymount University) με την ενεργή παρουσία σημαντικών Ελληνοαμερικανικών φορέων(Greek Heritage Society of Southern California-Hellenic Library of Southern California- American Hellenic Council) όπου και συζητήθηκαν προτάσεις υλοποίησης των παραπάνω στόχων και ακούστηκε σθεναρά η έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς της Αμερικής για την εφαρμογή της Αρχαιοελληνικής εκεχειρίας, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων «Λος Άντζελες 2028».

Ακολούθησε επίσκεψη στην Ολυμπιακή Πόλη, του Λόνγκ Μπήτς, με την αρμόδια Δημοτική σύμβουλο κα.Mary Zentejas, σημαντική συνάντηση την οποία επιμελήθηκε η εκλεκτή παρουσία της στρατηγικής συμβόλου με έντονη πολυπολιτισμικότητα φιλόπατρη Ελληνίδας κας Dr.Τέρι Κάν Ταπ.

Στην ένθερμη συνάντηση, έγινε εκτενής αναφορά, για την σπουδαιότητα της προβολής και ανάδειξης του Ολυμπιακού Πνεύματος, των Ολυμπιακών ιδεωδών και της εφαρμογής της Αρχαιοελληνικής εκεχειρίας στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες «Λος Άντζελες 2028» και η δυνατότητα δημιουργίας ιδιαίτερου Ολυμπιακού περιπτέρου για τον Ολυμπισμό και την αρχέγονη ιστορική διαδρομή του Ολυμπιακού Πνεύματος.

Επίσης εκφράσθηκε και η ελπίδα, αδελφοποίησης των πόλεων τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, «Λος Άντζελες» και «Λόνγκ Μπήτς» εφ΄όσον το επιθυμούν οι αρμόδιοι Δήμαρχοι, με τις γενέτειρες πόλεις του Ολυμπισμού, την δαφνοστέφανη Ολυμπία και την Ήλιδα, ώστε να διακηρυχθεί Παγκοσμίως το Πανανθρώπινο μήνυμα της ανάδειξης του Ολυμπιακού Πνεύματος και της αναβίωσης, καθιέρωσης και εφαρμογής της Αρχαιοελληνικής Ολυμπιακής εκεχειρίας, της πολυπόθητης Ειρήνης μεταξύ των αντιμαχόμενων λαών της Γής στην Αρχαία Ολυμπία.

Θεωρούμε ότι τα Πανανθρώπινα μηνύματα του Ολυμπισμού για Ειρήνη και Αριστεία εμπνέουν τους καταξιωμένους Δημάρχους, της Ολυμπίας κ.Άρη Παναγιωτόπουλο της Ήλιδας, κ.Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, του Λόνγκ Μπήτς, κ. Ρεξ Ρίτσαρντσον και την Δήμαρχο του Λος Άντζελες κα. Κάρεν Μπας και ευελπιστούμε να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι. Καλή επιτυχία Αρχαία Ολυμπία!!!, Καλή επιτυχία Ήλιδα!!!,Καλή επιτυχία Λόγκ Μπήτς!!,Καλή επιτυχία Λος Άντζελες!!!

Την εκδήλωση διοργάνωσε το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, ο Πρόεδρος και τα μέλη Δρ.Χαλάτσης Θεόδωρος, Πάπας Κώστας και Πελαγία Αδαμίδη με την στήριξη του Ελληνικού Κέντρου Μείζονος Μόντρεαλ, του Πρόεδρου Γιώργο Τσούκα, με Επίτιμο ομιλητή τον καθηγητή Θεόδωρο Μαλλιά και την συμβολή της κυρίας Γεωργίας Γιάχου-Μαλλιά υπο την ευγενή φιλοξενία της κυρίας Ζωής Ηλιοπούλου και Αντιπροέδρου του Κογκρέσου Δρ.Πάπα Κώστα, pappasc@hotmail.com.

Τιμώμενα πρόσωπα, ο Πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου Δρ.Χαλάτσης Θεόδωρος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας του Μείζονα Μόντρεαλ Δρ. Τσούκας Γιώργιος και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ φιλέλληνας Ζακ Μπουσάρ με το σημαντικό δίγλωσσο βιβλίο-λεύκωμα για τον Ολυμπισμό και τον Κωστή Παλαμά.

Είχαμε την χαρά και τιμή να αποδεχτούμε την σημαντική και συγκινητική πρόταση του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας του Μείζονα Μόντρεαλ, γιατρού Γεώργιου Τσούκα, με σκοπό να υλοποιήσουμε την δυνατότητα, ώστε όλα τα σχολεία του Μόντρεαλ με περίπου 1.200 μαθητές χρησιμοποιώντας την διαδικτυακή διαδικασία ΖΟΟΜ με σκοπό την ουσιαστική επιμόρφωση των μαθητών μας για τον Πολιτισμό μας και τα Αρχαιοελληνικά ιδεώδη του Ολυμπισμού.

Παρόμοιες ιδέες, σεμιναρίων, ημερίδων, ή και ακόμα πιθανόν επισκέψεων των παιδιών μας στην μητέρα Ελλάδα με συγκεκριμένη Ολυμπιακή Παιδεία θα μπορούσαν να είναι τρόποι και μέθοδοι επιμόρφωσης και συγχρόνως θέασης Μουσείων και αναψυχής.

Οφείλουμε και αξίζει να προσπαθήσουμε κάτι ωραίο και σημαντικό στο ρούν της ζωής μας.

Άς διακινήσει το σημαντικό και Πανανθρώπινο αυτό μήνυμα της Ειρήνης η Ακαδημαϊκή φωνή του ΙΗΑ, κάθε ευαισθητοποιημένος πολίτης καθώς επίσης και κάθε λάτρης του Ολυμπισμού προς τους απανταχού Έλληνες και σε κάθε κυβερνητικό αρμόδιο για την αναβίωση και ανάδειξη των Αρχαιοελληνικών ιδεωδών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΥΜΝΟΥ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Με μεγάλη εκτίμηση

Εκ΄μέρους του Συλλόγου Καλών Τεχνών Πάτρας «Κωστής Παλαμάς» και του

Κέντρου Πολιτισμού-Ολυμπισμού «Κωστής Παλαμάς»

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Καθηγητής, Δρ Θεόδωρος Μαλλιάς. Διδάκτωρ Ψυχολογίας & Φυσικής Αγωγής(Cleveland State University, USA)

Αδειούχος Ψυχολόγος του Υπουργείου Υγείας.

Πιστοποιημένος Αθλητικός Ψυχολόγος από την Παγκόσμια Κοινωνία της Αθλητικής Ψυχολογίας(ISSP) και την Ελληνική Εταιρεία Ψυχολογίας της Άσκησης και τουΑθλητισμού(ΕΨΑΑ)

Διακριθείς ως «Who is Who» στην Αθλητική Ψυχολογία

τ. Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού.

Συν-ιδρυτής και Διοικητικό μέλος(ελεγκτής) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημιακού Αθλητισμού.

τ. Πρωταθλητής, με την Εθνική Ελλάδος Στίβου στο αγώνισμα του Δεκάθλου.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Πολιτισμού-Ολυμπισμού «Κωστής Παλαμάς»

Πρόεδρος του Συλλόγου Καλών Τεχνών Πάτρας «Κωστής Παλαμάς

Συγγραφέας του δίγλωσσου πολυτελούς βιβλίου-λευκώματος με τίτλο «Ολυμπισμός-Ολυμπιακός ύμνος-Κωστής Παλαμάς»

Ερευνητής, Συγγραφέας και Εκδότης του Ψυχολογικού –Αθλητικού Τεστ για Παιδιά και Νέους με τίτλο «Ανακαλύψτε το πλέον αγαπητό σας άθλημα»

Συγγραφέας και εκδότης του βιβλίου-λευκώματος «Οι Καλλιτέχνες δημιουργούν Πολιτισμό»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: «ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ-ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ»-«ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» -«ΑΘΛΗΤΙΚΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΣΤ ΜΕ ΤΙΤΛΟ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: «ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ-ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ»-«ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» -«ΑΘΛΗΤΙΚΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΣΤ ΜΕ ΤΙΤΛΟ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ