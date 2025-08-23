Emily In Paris: Πέθανε ο βοηθός σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων

Back to Top
Ο 47χρονος κατέρρευσε μπροστά ενώ ετοιμαζόταν να γυρίσει τις τελευταίες σκηνές της 5ης σεζόν

Ο βοηθός σκηνοθέτη της σειράς “Emily In Paris“, Ντιέγκο Μπορέλα, πέθανε κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της επιτυχημένης σειράς του Netflix στη Βενετία.

Ο 47χρονος Ντιέγκο λέγεται ότι κατέρρευσε μπροστά στο συνεργείο, ενώ ετοιμαζόταν να γυρίσει τις τελευταίες σκηνές της επερχόμενης πέμπτης σεζόν. Οι γιατροί έσπευσαν στο ιστορικό ξενοδοχείο Danieli γύρω στις 7 μ.μ. την Πέμπτη, αλλά δεν κατάφεραν να τον σώσουν, αναφέρει η La Repubblica.

Ο Μπορέλα ήταν ένας αναγνωρισμένος Βενετός επαγγελματίας που είχε εκπαιδευτεί στη Ρώμη, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.  Ήταν επίσης ένας καταξιωμένος συγγραφέας, δημοσιεύοντας παραμύθια και παιδικές ιστορίες. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα γυρίσματα έχουν διακοπεί μετά τον θάνατο του Μπορέλα.

 

