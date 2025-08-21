Έρχεται το «μαύρο φεγγάρι» στις 23 Αυγούστου - Η σπάνια νύχτα απόλυτου σκοταδιού

Γιατί ενθουσιάζει τους αστρονόμους
Στις 23 Αυγούστου ο ουρανός θα βυθιστεί στο απόλυτο σκοτάδι, καθώς το σπάνιο φαινόμενο του «μαύρου φεγγαριού» θα κάνει την εμφάνισή του, προσφέροντας μοναδικές συνθήκες για αστροπαρατήρηση και θεαματικές καλοκαιρινές νύχτες.
Τι είναι το «μαύρο φεγγάρι»
Ο όρος δεν αποτελεί επίσημη αστρονομική ονομασία, αλλά χρησιμοποιείται για να περιγράψει την τρίτη νέα σελήνη μέσα σε μια εποχή που περιλαμβάνει τέσσερις συνολικά νέες σελήνες. Πρόκειται για φαινόμενο που εμφανίζεται σπάνια, περίπου κάθε 33 μήνες, και συνοδεύεται πάντα από ιδιαίτερο ενδιαφέρον των αστρονόμων και των φίλων του ουρανού.
Το καλοκαίρι των τεσσάρων νέων σεληνών
Το καλοκαίρι του 2025 στο βόρειο ημισφαίριο ξεκίνησε με νέες σελήνες στις 25 Ιουνίου, 23 Ιουλίου και 3 Αυγούστου, για να κορυφωθεί με το «μαύρο φεγγάρι» της 23ης Αυγούστου. Το προηγούμενο φαινόμενο είχε παρατηρηθεί το 2023, ενώ το επόμενο αναμένεται το 2027.
Κατά τη διάρκεια της νέας σελήνης, η φωτεινή πλευρά του φεγγαριού «βλέπει» προς τον Ήλιο και η σκοτεινή προς τη Γη, καθιστώντας το ουράνιο σώμα πρακτικά αόρατο. Έτσι δημιουργείται ένα σκοτεινό πέπλο που επιτρέπει να φανεί ο νυχτερινός ουρανός με ιδιαίτερη καθαρότητα.
Ιδανική στιγμή για παρατήρηση
Χωρίς το έντονο φως του φεγγαριού, οι παρατηρητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν πλανήτες, σμήνη αστέρων, μακρινούς γαλαξίες αλλά και το εντυπωσιακό πυκνό κέντρο του Γαλαξία μας. Το φαινόμενο έρχεται να ολοκληρώσει το καλοκαιρινό αστρονομικό θέαμα, αφού προηγήθηκε η θεαματική βροχή των Περσείδων τον Αύγουστο.
Λίγες ημέρες αργότερα, μια λεπτή ημισέληνος θα ανατείλει στον δυτικό ορίζοντα, σηματοδοτώντας το τέλος της περιόδου του απόλυτου σκοταδιού και την επιστροφή της σεληνιακής λάμψης στον καλοκαιρινό ουρανό.
