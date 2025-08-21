Έρχεται το «μαύρο φεγγάρι» στις 23 Αυγούστου - Η σπάνια νύχτα απόλυτου σκοταδιού

Στις 23 Αυγούστου ο ουρανός θα βυθιστεί στο απόλυτο σκοτάδι, καθώς το σπάνιο φαινόμενο του «μαύρου φεγγαριού» θα κάνει την εμφάνισή του, προσφέροντας μοναδικές συνθήκες για αστροπαρατήρηση και θεαματικές καλοκαιρινές νύχτες.

Τι είναι το «μαύρο φεγγάρι»

Ο όρος δεν αποτελεί επίσημη αστρονομική ονομασία, αλλά χρησιμοποιείται για να περιγράψει την τρίτη νέα σελήνη μέσα σε μια εποχή που περιλαμβάνει τέσσερις συνολικά νέες σελήνες. Πρόκειται για φαινόμενο που εμφανίζεται σπάνια, περίπου κάθε 33 μήνες, και συνοδεύεται πάντα από ιδιαίτερο ενδιαφέρον των αστρονόμων και των φίλων του ουρανού.

Το καλοκαίρι των τεσσάρων νέων σεληνών