Κυρώσεις ή τίποτα; Ο Τραμπ δίνει δύο εβδομάδες στον Πούτιν για την Ουκρανία

Τραμπ: «Δεν είμαι ευτυχής που η Ρωσία βομβάρδισε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία» Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε δυσαρεστημένος για το ότι η Ρωσία έπληξε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία και ευρύτερα πως «δεν είναι ευτυχής» για τη συνέχιση του πολέμου ανάμεσα στις δυο χώρες. «Δεν είμαι ευτυχής γι’ αυτό και δεν είμαι διόλου ευτυχής για οτιδήποτε αφορά τον πόλεμο», απάντησε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με το πλήγμα που προκάλεσε μεγάλη καταστροφή τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε αμερικανική εταιρεία στην πόλη Μουκάτσεβο, στη δυτική Ουκρανία. «Υπάρχει τεράστιο μίσος εκεί. Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω, σε δύο εβδομάδες, θα ξέρουμε πού βαδίζω » είπε.

«Θα λάβω μια απόφαση ως προς το τί θα κάνουμε και θα είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, ως προς το αν ή όχι θα επιβληθούν μαζικές κυρώσεις ή μαζικοί δασμοί, ή αμφότερα, ή δεν θα κάνουμε τίποτε και θα πούμε είναι δική σας η μάχη», είπε ο Τραμπ δείχνοντας εμφανώς την απογοήτευσή του για τη στάση του Κρεμλίνου μία εβδομάδα μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανανέωσε την απειλή επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία αν δεν σημειωθεί πρόοδος για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία καθώς η Μόσχα διεμήνυσε ότι δεν έχει σχεδιαστεί συνάντηση των Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

Ο Τραμπ θέλει οι ομόλογοί του Ρωσίας και Ουκρανίας να οργανώσουν συνάντηση, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για να τελειώσει ο πόλεμος. Αλλά η συνάντηση αυτή μοιάζει ολοένα πιο απίθανο να διεξαχθεί σύντομα.

«Νιετ» από τη Μόσχα για συνάντηση Πούτιν -Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι είπε χθες ότι η Ρωσία κάνει ό,τι μπορεί για να εμποδίσει μια συνάντησή του με τον Πούτιν

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε στο NBC ότι δεν έχει προγραμματιστεί μια τέτοια συνάντηση, σημειώνοντας ότι ο Πούτιν είναι «έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι όταν θα είναι έτοιμη η ατζέντα για μια τέτοια σύνοδο κορυφής. Κι αυτή η ατζέντα δεν είναι διόλου έτοιμη».

Η δήλωση αυτή, που απηχεί την πάγια θέση της Μόσχας ότι μια ρωσο-ουκρανική συνάντηση σε ηγετικό επίπεδο είναι αδύνατη, αν δεν έχουν εκπληρωθεί συγκεκριμένοι όροι, ήταν ένα πλήγμα για τον Τραμπ που μιλούσε στις αρχές της εβδομάδας για διπλωματική πρόοδο στην προσπάθειά του να φέρει τη Μόσχα και το Κίεβο πιο κοντά στον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, παρά την απογοήτευσή του για την αργή πρόοδο στην κατεύθυνση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ο Τραμπ έδειξε στους διαπιστευμένους στον Λευκό Οίκο δημοσιογράφους μια φωτογραφία που του έστειλε ο Πούτιν από τη συνάντησή τους στο κόκκινο χαλί στην Αλάσκα και είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να παραστεί στο Μουντιάλ του 2026 στις ΗΠΑ.

«Θα την υπογράψω γι’ αυτόν», πέταξε ο Τραμπ. «Μου την έστειλε και θεώρησα ότι θα θέλατε να τη δείτε, είναι ένας άνδρας ονόματι Βλαντίμιρ Πούτιν, που πιστεύει ότι θα έλθει ανάλογα με το τι θα γίνει. Ίσως έλθει, ίσως όχι, ανάλογα με το τι θα γίνει», δήλωσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου, χωρίς να λάβει προφανώς υπόψη ότι μετά την εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022 στην Ουκρανία η Ρωσία έχει αποκλειστεί από διεθνείς διοργανώσεις όπως το Μουντιάλ και δεν έχει μετάσχει στους προκριματικούς για τη διοργάνωση του 2026, που θα φιλοξενήσουν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό.

O Πούτιν βλέπει «φως στο τούνελ των ρωσο-αμερικανικών σχέσεων»

Στη διάρκεια επίσκεψής του χθες Παρασκευή σε κέντρο πυρηνικών ερευνών ο Πούτιν είπε ότι βλέπει «φως στην άκρη του τούνελ» για την αποκατάσταση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων και με προφανή αποδέκτη του κολακευτικού του σχολίου τον ένοικο του Λευκού Οίκου δήλωσε βέβαιος ότι οι ηγετικές ικανότητες του Τραμπ θα βοηθήσουν σε αυτό.

«Με την άφιξη (στον Λευκό Οίκο) του προέδρου Τραμπ, πιστεύω ότι επιτέλους φάνηκε ένα φως στο τέρμα του τούνελ. Και τώρα είχαμε μια πολύ καλή, ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση στην Αλάσκα. Τα επόμενα βήματα πλέον θα εξαρτηθούν από την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά αισιοδοξώ ότι οι ηγετικές ικανότητες του νυν προέδρου, του προέδρου Τραμπ, είναι μια καλή εγγύηση ότι οι σχέσεις θα αποκατασταθούν», δήλωσε ο Πούτιν.

Συζητήσεις για ρωσο-αμερικανικές μπίζνες σε Αλάσκα και Αρκτική

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι η Μόσχα είναι σε συζητήσεις με την Ουάσιγκτον για κοινά έργα στην Αρκτική και την Αλάσκα, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ρωσία και ΗΠΑ λένε ότι διακρίνουν τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες εάν μπορέσουν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους, οι οποίες βρέθηκαν στο χαμηλότερο σημείο τους μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, λόγω του πολέμου που εξαπέλυσε ο Πούτιν κατά της Ουκρανίας.

Χιλιάδες Ουκρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια του πολέμου, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών πάνω από ένα εκατομμύριο Ουκρανοί και Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν η τραυματίστηκαν, ενώ οι μάχες μαίνονται με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν πλήγματα και κατά ενεργειακών υποδομών.

Η Μόσχα εμμένει στις αξιώσεις της

Η Ρωσία επιμένει στις αξιώσεις της να της εκχωρήσει η Ουκρανία εδάφη, που διατηρεί υπό τον έλεγχό της στις περιφέρειες του Ντονιέτσκ και του Λουχάνσκ με αντάλλαγμα να παγώσει η Μόσχα τις γραμμές των μετώπων στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια και να παραχωρήσει στο Κίεβο μικρά κομμάτια άλλων περιοχών της Ουκρανίας που έχει καταλάβει.

Στο μεταξύ ο Ζελένσκι έχει παραιτηθεί της αξίωσης για μια κατάπαυση του πυρός που θεωρεί ως προαπαιτούμενο για συνάντησή του με τον Πούτιν, μολονότι μέχρι πρόσφατα έλεγε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να διαπραγματευτεί με το πιστόλι στον κρόταφο.

Την Πέμπτη ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι προσπαθεί να αποτρέψει μια συνάντηση και θέλει να συνεχίσει την επίθεση.

Στο επίκεντρο της υπό τον Τραμπ διπλωματικής προσπάθειας για τερματισμό του πολέμου βρίσκεται το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία. Ο Τραμπ είπε τη Δευτέρα ότι ο Πούτιν είχε συμφωνήσει σε κάποιες δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο, αλλά το Κρεμλίνο το αμφισβήτησε αργότερα με τον Λαβρόφ να διαμηνύει την Τετάρτη ότι η συζήτηση του θέματος χωρίς τη Ρωσία είναι «δρόμος που οδηγεί στο πουθενά», ενώ η Μόσχα λέει ότι χρειάζεται και αυτή εγγυήσεις ασφαλείας.

«Όταν η Ρωσία θέτει το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, ειλικρινά δεν έχω καταλάβει ακόμη ποιος τους απειλεί», σχολίασε ο Ζελένσκι, που θέλει να αναπτυχθούν ξένα στρατεύματα στη χώρα του για να αποτραπούν νέες ρωσικές επιθέσεις μετά τη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας.