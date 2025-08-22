Πούτιν- Ζελένσκι: Η συνάντηση που… δεν θα γίνει, σύμφωνα με τον Λαβρόφ

Μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press with Kristen Welker» του NBC TV, ο Λαβρόφ δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία συμφώνησε να επιδείξει ευελιξία σε μια σειρά από σημεία που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε το Reuters.

Μία εβδομάδα έχει περάσει από την συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα που δημιούργησε ελπίδες για μια διμερή συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού και του Ρώσου προέδρου, ωστόσο μέχρι σήμερα αυτή δεν έχει προγραμματιστεί. Την ώρα που η Ρωσία σφυροκοπά το Ντονέτσκ, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έρχεται για να υπενθυμίσει πως δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι μέχρι να συμφωνηθεί η ατζέντα, αλλά επιμένει ότι ο Ρώσος πρόεδρος παραμένει έτοιμος να συναντηθεί όταν υπάρχει έτοιμη ατζέντα για τη συνάντησή τους.

Δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση (...), ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι όταν η ημερήσια διάταξη αυτής της συνόδου κορυφής είναι έτοιμη. Και αυτή η ημερήσια διάταξη δεν είναι καθόλου έτοιμη», δήλωσε ο Λαβρόφ στη συνέντευξη του στο NBC που μεταδόθηκε σήμερα.



Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, η Ουάσινγκτον θα ήθελε τα εμπόλεμα μέρη να αποδεχτούν «αρκετές αρχές» για μια μελλοντική διευθέτηση, συμπεριλαμβανομένης της μη ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και των συζητήσεων για ανταλλαγές εδαφών.

Αλλά «ο Ζελένσκι είπε "όχι" σε όλα αυτά», είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

«Πως μπορούμε να συναντηθούμε με έναν άνθρωπο που προσποιείται ότι είναι ηγέτης» διερωτήθηκε ο Λαβρόφ.

Χθες ο Λαβρόφ είχε δηλώσει ότι η συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας μπορεί να γίνει μόνο μετά από μια «λεπτομερή προετοιμασία» και «την επίλυση του ζητήματος της νομιμότητας» του Ζελένσκι.

Από την πλευρά του ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι σε μια ή δύο εβδομάδες θα ξέρουμε αν θα υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία και αλλάζοντας τη ρητορική του υιοθετεί μια πιο επιθετική στάση απένταντι στη Ρωσία.

«Θα έλεγα ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα γνωρίζουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Μετά, θα χρειαστεί ίσως να υιοθετήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παραγωγό Τοντ Στάρνες, όταν εκείνος τον ρώτησε εάν θα υπάρξει ειρήνη.

«Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς σε μια χώρα εισβολέα (σ.σ. Ρωσία)» ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα νίκης (για την Ουκρανία). Είναι σαν μία σπουδαία ομάδα στον αθλητισμό που έχει φανταστική άμυνα, αλλά δεν της επιτρέπεται να παίζει επιθετικά. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση της Ουκρανίας με τη Ρωσία» τόνισε χαρακτηριστικά.

Κάνουν τα πάντα για να μην συναντηθώ με τον πρόεδρο Πούτιν υποστηρίζει και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσκι ζητώντας από την ευρώπη νέες κυρώσεις στη Μόσχα αν δεν τερματίσει την εισβολή της.

Ρούτε: Το ΝΑΤΟ εργάζεται για «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας»

Την ίδια ώρα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, από το Κίεβο όπου μετέβη σήμερα δήλωσε ότι η υποστήριξη της συμμαχίας προς την Ουκρανία παραμένει «ακλόνητη» και «συνεχίζει να αυξάνεται», με περισσότερα σχέδια για την παροχή χρηματοδότησης από το ΝΑΤΟ για να διασφαλιστεί η αποστολή αμερικανικών όπλων προς την Ουκρανία.

Επαίνεσε το αποτέλεσμα των συνομιλιών της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετάσχουν πράγματι στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία».

«Οι ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας θα είναι απαραίτητες και αυτό ακριβώς εργαζόμαστε τώρα για να ορίσουμε, έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα να συμμετάσχετε σε αυτή τη διμερή συνάντηση, να έχετε την αδιαμφισβήτητη δύναμη των φίλων της Ουκρανίας στο πλευρό σας, διασφαλίζοντας ότι η Ρωσία θα τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία και δεν θα επιχειρήσει ποτέ ξανά να καταλάβει ούτε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο της Ουκρανίας».

Σε ερώτηση εάν αυτές οι νέες εγγυήσεις ασφαλείας θα περιλαμβάνουν τυχόν στρατεύματα επί του εδάφους στην Ουκρανία, ο Ρούτε απάντησε:

«Αυτές οι συζητήσεις βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη σε πολλά επίπεδα.Έτσι, οι σύμβουλοι ασφαλείας συνεργάζονται. Οι υπουργοί Εξωτερικών συνεργάζονται σε αυτό το θέμα...»

Και είναι πολύ νωρίς για να πούμε με ακρίβεια ποιο θα είναι το αποτέλεσμα , αλλά σαφώς οι ΗΠΑ θα εμπλακούν. Σαφώς θέλουμε, δεν θέλουμε, να επαναλάβουμε το Μνημόνιο της Βουδαπέστης ή τη συμφωνία του Μινσκ, αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να ισχύουν.

Ζελένσκι: Η Ρωσία κάνει «τα πάντα» για να αποτρέψει τη συνάντηση με τον Πούτιν

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει ότι η συνάντηση μεταξύ του ιδίου και του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα πραγματοποιηθεί και κάλεσε του συμμάχους της Ουκρανίας να επιβάλουν νέες κυρώσεις στην Μόσχα εάν δεν δείξει την επιθυμία να τερματίσει την εισβολή της.

Ο Ζελέσνκι ο οποίος έκανε αυτές τις δηλώσεις στην κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Κίεβο έχοντας δίπλα του τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, είπε ότι συζήτησε τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία με άλλες χώρες, οι οποίες, όπως είπε, θα πρέπει να είναι παρόμοιες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο θεωρεί μια επίθεση εναντίον ενός μέλους ως επίθεση εναντίον όλων.

Χθες ο Ζελένσκι έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μαζική ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας εναντίον στόχων σε διάφορα μέρη της Ουκρανίας έδειξε ότι η Μόσχα προσπαθεί να αποφύγει την ανάγκη για συναντήσεις με στόχο τον τερματισμό ενός πολέμου που διαρκεί περισσότερα από τρία χρόνια.

Πάνω από 124.000 ρώσοι στρατιωτικοί νεκροί

Το BBC σε συνεργασία με τον ρωσικό ιστότοπο Mediazona και ομάδα εθελοντών, με βάση ανοιχτές πηγές ταυτοποίησαν τα ονόματα 124.832 Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν μέχρι σήμερα κατά την διάρκεια της πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολής στην Ουκρανία. Εξ αυτών τουλάχιστον 11.250 σκοτώθηκαν στο διάστημα από 11 Φεβρουαρίου , ημέρα έναρξης των επίσημων συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Στον αριθμό αυτό, σύμφωνα με την ρωσική υπηρεσία του BBC συμπεριλήφθησαν όλοι οι στρατιώτες που σκοτώθηκαν την περίοδο από τις 11 Φεβρουαρίου του 2025 μέχρι σήμερα. Παράλληλα επισημαίνει ότι αν η ακριβής ημερομηνία θανάτου ήταν άγνωστη, στην καταγραφή ελήφθη υπ’ όψιν η ημερομηνία επιβεβαίωσης του θανάτου που αναφέρεται σε ανοιχτές πηγές.

Ο πραγματικός αριθμός των νεκρών αυτήν την περίοδο είναι φυσικά μεγαλύτερος, προσθέτει το BBC.

Από τον Φεβρουάριο του 2025 επίσημοι εκπρόσωποι των ΗΠΑ και της Ρωσίας άρχισαν τακτικές επαφές επί διαφόρων θεμάτων μεταξύ των οποίων και η διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Στις 11 Φεβρουαρίου, για πρώτη φορά αφίχθη στην Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Στηβ Γουίτκοφ.

Μεταξύ του συνολικού αριθμού των νεκρών που έχουν το 27% ήσαν εθελοντές.

Περίπου το 11% των νεκρών ήσαν επίστρατοι. Ωστόσο, οι πραγματικές απώλειες μεταξύ αυτών μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερες, καθώς οι νεκρολογίες δεν αναφέρουν πάντα την ακριβή κατάσταση του αποθανόντος. Εξαιτίας αυτού, είναι συχνά αδύνατο να προσδιοριστεί εάν ένα άτομο πήγε στο μέτωπο εθελοντικά ή επιστρατεύθηκε. Η Ρωσία συνεχίζει επίσης να υφίσταται απώλειες μεταξύ αξιωματικών - συνολικά 5.621 αξιωματικοί έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εισβολής μέχρι τις 22 Αυγούστου. Ανάμεσά τους είναι 12 στρατηγοί (συμπεριλαμβανομένου του Υποστράτηγου του Υπουργείου Εσωτερικών Αντρέι Γκολόβατσκι, ο οποίος καταδικάστηκε σε 8,5 χρόνια φυλάκισης).

Οι πραγματικές απώλειες είναι προφανώς πολύ μεγαλύτερες από αυτές που καταγράφονται με βάση τις ανοιχτές πηγές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων, από τους οποίους το BBC πήρε συνέντευξη, μια ανάλυση που βασίζεται στα στοιχεία των ρωσικών νεκροταφείων, μνημείων πεσόντων και νεκρολογιών αντικατοπτρίζει μόνο το 45% έως 65% του συνολικού αριθμού των νεκρών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω εκτιμήσεις, ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική πλευρά θα μπορούσε να κυμαίνεται από 192.049 έως 277.404 νεκρούς επισημαίνει το BBC.