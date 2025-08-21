Πόλεμος στην Ουκρανία: «Σε δυο βδομάδες θα ξέρουμε αν θα υπάρξει ειρήνη», λέει ο Τραμπ- Ο Πούτιν ζητά ανταλλάγματα, το Κίεβο αντιδρά

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις διπλωματικές προσπάθειες για μια συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια προσπάθεια να βρεθεί διέξοδος στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει εδώ και 3,5 χρόνια.

Η Μόσχα ωστόσο συνεχίζει τις επιθέσεις και το Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία ότι αποφεύγει τη διαπραγμάτευση, ενώ ο Πούτιν εμφανίζεται να θέτει αυστηρούς όρους για την ειρήνη.

Απόψε, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει αναλάβει πρωτοβουλία για να φέρει τους δύο ηγέτες στο ίδιο τραπέζι, δήλωσε ότι θα γνωρίζει περισσότερα για τις πιθανότητες επίτευξης ειρήνης «μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες». Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παραγωγό Τοντ Στάρνες, όταν εκείνος τον ρώτησε εάν θα υπάρξει ειρήνη, τόνισε πως, αν δεν υπάρξει πρόοδος, «θα χρειαστεί ίσως να υιοθετήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση».

Η κίνηση του Τραμπ ακολουθεί τις πρόσφατες συναντήσεις του, πρώτα με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα και στη συνέχεια με τον Ουκρανό ηγέτη στην Ουάσινγκτον. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι προγραμματίζει απευθείας συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι, η οποία θα ακολουθηθεί από τριμερή, με τη δική του συμμετοχή.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στη Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία επιχειρεί να αποφύγει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Στην καθιερωμένη νυχτερινή του ομιλία, κατηγόρησε τη ρωσική ηγεσία ότι «προσπαθεί να αποφύγει την ανάγκη συνάντησης», επισημαίνοντας πως τα «σήματα που στέλνει η Μόσχα είναι απρεπή».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η μαζική επίθεση που εξαπέλυσε χθες τη νύχτα η Ρωσία με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δεκάδες πυραύλους καταδεικνύει την πρόθεση αποφυγής ουσιαστικών συνομιλιών.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες του Reuters αναφέρουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει θέσει σαφείς απαιτήσεις ως προϋπόθεση για την επίτευξη ειρήνης. Μεταξύ αυτών, η παραχώρηση του συνόλου της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, η αποκήρυξη της ουκρανικής προοπτικής ένταξης στο ΝΑΤΟ και η διατήρηση της χώρας σε καθεστώς ουδετερότητας με αποκλεισμό κάθε δυτικής στρατιωτικής παρουσίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Μόσχα θα σταματούσε τις επιχειρήσεις στα μέτωπα της Ζαπορίζια και της Χερσώνας εφόσον το Κίεβο αποδεχόταν αυτές τις προϋποθέσεις, ενώ εμφανίζεται διατεθειμένη να παραδώσει μικρά εδάφη σε άλλες περιοχές.

Η ουκρανική ηγεσία έχει αποκλείσει κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών που αναγνωρίζονται διεθνώς ως ουκρανικά. Ο Ζελένσκι έχει τονίσει ότι «η απόσυρση από την ανατολή δεν είναι επιλογή», καθώς αφορά στην ίδια την επιβίωση της χώρας, ενώ επαναλαμβάνει ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ αποτελεί στρατηγικό στόχο κατοχυρωμένο, στο Σύνταγμα.

Παρά τις επαφές που πραγματοποιούνται, παραμένει ασαφές αν μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σημείωσε ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι, ωστόσο υποστήριξε ότι όλα τα ζητήματα πρέπει να έχουν διευθετηθεί εκ των προτέρων. Επιπλέον, ο Ρώσος πρόεδρος εξακολουθεί να αμφισβητεί τη νομιμότητα του Ουκρανού ηγέτη, καθώς η θητεία του τυπικά έληξε τον Μάιο του 2024.

Η διεθνής κοινότητα, με τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία να εκφράζουν ανοιχτά σκεπτικισμό, παρακολουθεί τις εξελίξεις. Αναλυτές εκτιμούν ότι οι απαιτήσεις του Κρεμλίνου είναι πολιτικά και στρατηγικά αδύνατο να γίνουν αποδεκτές από το Κίεβο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι κινήσεις του Πούτιν να αποσκοπούν περισσότερο στη δημιουργία εντυπώσεων, παρά σε μια ουσιαστική ειρηνευτική διαδικασία.