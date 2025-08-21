Νετανιάχου: «Στόχος μας να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους και να αφοπλίσουμε τη Χαμάς»

Η εξάλειψη και του τελευταίου προπυργίου της Χαμάς είναι απαραίτητη για μια διαρκή ειρήνη τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστινίους.

Αυτό δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο SkyNews Australia, τονίζοντας ότι ακόμη και αν η Χαμάς συμφωνήσει με το Ισραήλ για τους ομήρους, θα συνεχίσει την επιχείρηση για την εξάλειψη των εναπομείναντων τρομοκρατών, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας του.

«Θα το κάνουμε ούτως ή άλλως (θα καταλάβουμε την Πόλη της Γάζας). Ποτέ δεν υπήρχε αμφιβολία ότι θα αφήναμε τη Χαμάς εκεί. Νομίζω ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το έθεσε καλύτερα - είπε ότι η Χαμάς πρέπει να εξαφανιστεί από τη Γάζα», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.