Ανδρουλάκης από Πάτρα: "Είμαστε πίσω στην διαχείρηση των δασών"- ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά της Αχαΐας επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρώτος σταθμός του κ. Ανδρουλάκη ήταν η περιοχή Μπάλα και το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου.

Αυτή την ώρα βρίσκεται στον 1ο πυροσβεστικό σταθμό Πάτρας (οδός Ναυαρίνου).

Ο κ. Ανδρουλάκης συνομιλώντας με τους πυροσβέστες ανέφερε πως η χώρα μας είναι πολύ πίσω στο θέμα της διαχείρησης των δασών, πράγμα το οποίο αποτελεί πρόβλημα στην πρόληψη των πυρκαγιών.

Στη συνέχεια θα επισκεφθεί την Παλαιά Περιστερά στην κοινότητα του Αγίου Στεφάνου.

Τέλος το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον αγροτικό σύλλογο Δυτικής Αχαΐας (πρώην δημαρχείο Ωλενίας).

Ο κ. Ανδρουλάκης, με τις επισκέψεις του, στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας επιδιώκει να σταθεί στο πλευρό των πολιτών που επλήγησαν και να προτείνει λύσεις για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.