Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Ζελένσκι: «Η Ρωσία δεν θέλει συνάντηση για να σταματήσει ο πόλεμος»

Ζελένσκι: «Η Ρωσία δεν θέλει συνάντηση γ...

Η δήλωση του Ουκρανού προέδρου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι επιδιώκει να "αποφύγει την ανάγκη" της διοργάνωσης μιας συνάντησης με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να βρεθεί μια λύση στον πόλεμο που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή.

H μαζική ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον στόχων σε διάφορα μέρη της Ουκρανίας έδειξε ότι η Μόσχα προσπαθεί να αποφύγει την ανάγκη για συναντήσεις με στόχο τον τερματισμό ενός πολέμου που διαρκεί περισσότερα από τρία χρόνια, έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"Επί του παρόντος, τα σήματα που στέλνει η Ρωσία είναι πολύ απλά, για να είμαι ειλικρινής, απρεπή. Προσπαθούν να αποφύγουν την ανάγκη της διοργάνωσης μιας συνάντησης", κατηγόρησε ο Ζελένσκι στην καθημερινή νυχτερινή ομιλία του.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ειδήσεις Τώρα

Τζόκερ κλήρωση 2952: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Πάτρα: Φίδι «απολάμβανε» τον πεζόδρομο της Μαιζώνος- Αναστάτωση στο κέντρο

Πάτρα: Τέλος στη δράση 35χρονου διαρρήκτη- Πλούσιο το «βιογραφικό» του

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία

Ειδήσεις