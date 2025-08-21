Πάτρα: Τέλος στη δράση 35χρονου διαρρήκτη- Πλούσιο το «βιογραφικό» του

Στα χέρια των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης Πατρών έπεσε 35χρονος διαρρήκτης, βάζοντας τέλος στη σειρά των παράνομων ενεργειών του.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 20 Αυγούστου, ο άνδρας εντοπίστηκε στην περιοχή του Χάραδρου, την ώρα που προσπαθούσε να κλέψει μια μοτοσικλέτα. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος τον αντιλήφθηκε και ο δράστης τον απείλησε με κατσαβίδι, πριν τραπεί σε φυγή. Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία κατάφερε λίγο αργότερα να τον συλλάβει.

Από την έρευνα των αστυνομικών της Ασφάλειας Πατρών αποκαλύφθηκε ότι την ίδια ημέρα είχε διαρρήξει, μαζί με συνεργό του, ένα κοντέινερ από όπου αφαίρεσαν μια μπαλαντέζα.

Επιπλέον, στις 5 Αυγούστου, είχε παραβιάσει τον χώρο του “Πάρκου Ειρήνης”, επιχειρώντας να αφαιρέσει χρήματα από ταμειακή μηχανή, προκαλώντας φθορές ύψους περίπου 400 ευρώ.

Το ίδιο 24ωρο εισήλθε σε εργαστήριο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων στο Πανεπιστήμιο Πατρών με σκοπό τη διάρρηξη, ωστόσο έγινε αντιληπτός και τράπηκε σε φυγή.

Λίγες ώρες πριν τη σύλληψή του, είχε ήδη κλέψει ένα δίκυκλο από τον χώρο της Πανεπιστημιούπολης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα Πατρών.