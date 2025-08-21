Πάτρα: Φίδι «απολάμβανε» τον πεζόδρομο της Μαιζώνος- Αναστάτωση στο κέντρο

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο της Πάτρας, όταν περαστικοί και καταστηματάρχες είδαν ένα φίδι να κυκλοφορεί σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Σύμφωνα με αναρτήσεις στα social media, το ερπετό εμφανίστηκε στον πεζόδρομο της Μαιζώνος, κοντά στην πλατεία Γεωργίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για δηλητηριώδες είδος ή όχι.