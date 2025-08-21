Αιγιάλεια: Λήστεψαν 85χρονη μέσα στο σπίτι της- Ο δράστης της άρπαξε κόσμημα 1.000 ευρώ

Σε εξέλιξη βρίσκονται εκτεταμένες έρευνες από την Αστυνομία της Αιγιάλειας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη άνδρα που φέρεται να λήστεψε ηλικιωμένη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Τέμενης Αιγίου, όταν ένας άγνωστος άνδρας χτύπησε την πόρτα 85χρονης γυναίκας. Εκείνη, χωρίς να υποψιαστεί κάτι, του άνοιξε, με αποτέλεσμα ο δράστης, αφού πρώτα διαπίστωσε ότι βρισκόταν μόνη της στο σπίτι, να τη σπρώξει βίαια και να της αποσπάσει μία χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό, αξίας περίπου 1.000 ευρώ.

Η ηλικιωμένη, σοκαρισμένη, ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία διεξάγει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.