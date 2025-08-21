«Έφυγε» ο Απ. Βεσυρόπουλος- Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ που κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν, ενώ, μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη. Οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες, ωστόσο ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, δυστυχώς, δεν τα κατάφερε.

Όπως είχε γίνει γνωστό νωρίτερα, ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όπου έκανε τις διακοπές του, και κατέρρευσε.

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος , ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς το μεσημέρι της Πέμπτης (21/08).

Εξελέγη βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 και επανεξελέγη τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015.

Από το 2010 έως και το 2025, ήταν αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟΔΕ) Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας.

Επίσης, διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης Ημαθίας, αρμόδιος για τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή.

Εργάστηκε ως εφοριακός στη Βέροια και από το 2004 έως και το 2008 διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΑΚΕ Εφοριακών Ημαθίας – Πέλλας – Πιερίας.

Σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του AΤΕΙ Λάρισας (Τμήμα Λογιστικής), και έκανε το μεταπτυχιακό του στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος γεννήθηκε το 1966 στη Βέροια και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου

Σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρει: «Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα.

Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας».

Με ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, τονίζει: «Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτού Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του.

Τιμήθηκε από τους συμπολίτες του κατ’ επανάληψη και είναι βέβαιο πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει.

Στη σύζυγο, στα παιδιά του και στους οικείους του εκφράζω τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια».

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρει: «Εκφράζω τη θλίψη μου για τον θάνατο τόσο πρόωρα και αιφνίδια του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία».

Στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, τονίζει: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του».

Τα συλλυπητήριά του για τον ξαφνικό θάνατο του βουλευτή και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, με την ακόλουθη δήλωση: «Με ανείπωτη θλίψη αποχαιρετώ τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, έναν σπουδαίο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο. Ο αδόκητος θάνατός του μας γεμίζει με βαθιά οδύνη και αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος διέθετε σπάνια ακαδημαϊκή κατάρτιση και πολυετή εμπειρία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η πολύπλευρη προσφορά του στην πολιτική και στην οικονομική διακυβέρνηση της χώρας, μέσα από τη συμμετοχή του σε σημαντικές κοινοβουλευτικές επιτροπές και την άσκηση αρμοδιοτήτων ως υφυπουργός Οικονομικών, υπήρξε καθοριστική για τον τόπο μας. Η προσήλωση, η ακεραιότητα και η αγάπη του για την Ημαθία αφήνουν ένα σημαντικό αποτύπωμα στο δημόσιο βίο της περιοχής και της χώρας.

Δεν αποχαιρετούμε μόνο έναν άξιο πολιτικό, αλλά έναν καλό φίλο, έναν οικογενειάρχη γεμάτο αγάπη, έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Στην οικογένεια και στους οικείους του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή μου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με βαθιά συγκίνηση για την αιφνίδια απώλειά του αποχαιρετώ τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολο Βεσυρόπουλο. Έναν σεμνό άνθρωπο, έναν πολιτικό που ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό. Στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στους συμπολίτες του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης: «Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ένας γλυκός και αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας συνεπής στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας, έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από κοντά μας. Συνεργαστήκαμε πιο στενά τα τελευταία χρόνια, καθώς εκείνος ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και εγώ Υπουργός Οικονομικών. Αλλά και πιο πρόσφατα όταν εκείνος έγινε Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και είχαμε τακτικές συναντήσεις για τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου. Συνεπής κοινοβουλευτικός, αξιόπιστος συνεργάτης, αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους και στους πολίτες της Ημαθίας. Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει».

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφέρει: Ο θάνατος του φίλου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στα παιδιά τους, όπως και σε όλους τους οικείους του».

Δήλωση εξέδωσε και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς: «Η αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου θλίβει όλους μας. Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων. Συλλυπητήρια στους οικείους του».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αποστόλου Βεσυρόπουλου, στους πολιτικούς του συνοδοιπόρους και στο κόμμα της ΝΔ».

Το ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει: «Για την ξαφνική και πρόωρη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, βουλευτή και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ και την οικογένεια του».

Με τη σειρά της η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Εφη Αχτσιόγλου: «Προ ολίγου πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ένας εξαίρετος συνάδελφος, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Η πρόωρη απώλειά του μας γεμίζει θλίψη. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του».