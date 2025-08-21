Απ. Βεσυρόπουλος: Διασώστης εκτός υπηρεσίας τού πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες

Σε 20 λεπτά έφθασε ασθενοφόρο, λέει το Υπουργείο Υγείας
Θλίψη στον πολιτικό κόσμο έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών από ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν στην παραλία Καλογριάς στην Χαλκιδική.
Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και οι γιατροί και οι διασώστες έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν.
Στη συνέχεια, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Με ανάρτηση του, το σωματείο εργαζομένων ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης, αναφέρει ότι πριν φτάσει το ασθενοφόρο για να παρέχει βοήθεια στον πολιτικό που κατέρρευσε από το ανακοπικό επεισόδιο, διασώστης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας που ήταν εκτός υπηρεσίας προσέφερε άμεσα τις πρώτες βοήθειες βάσει πρωτοκόλλου.
Μάλιστα, σύμφωνα με το σωματείο εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε άμεσα το πρωτόκολλο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης έως ότου φτάσει στο ασθενοφόρο.
Οι προσπάθειες των διασωστών συνεχίστηκαν και μέσα στην κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ και στο κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου.
Στο συμβάν επιχείρησαν 1 συμβατικό ασθενοφόρο & 1 μηχανή ταχείας απόκρισης με 4 συνολικά Διασώστες ΕΚΑΒ.
Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως, το ασθενόφορο του ΕΚΑΒ άργησε να φτάσει στο σημείο, με την καθυστέρηση να εκτιμάται κοντά στα 25 λεπτά αντί για 10 που ήταν ο εκτιμώμενος χρόνος.
Σε ενημέρωση για το θάνατο του Αποστόλου Βεσυρόπουλου, προχωρησε το υπουργείο Υγείας. Όπως αναφέρει το ασθενοφόρο έφθασε μέσα σε 20 λεπτά στην ακτή Καλογριάς μετά την κλήση του περιστατικού και ο διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας μαζί με ένα γιατρό ξεκινησαν άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση.
Αναλυτικά όπως ενημερώνει το υπουργείο Υγείας: «Αναφορικά με την απώλεια του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή Ημαθίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου γνωστοποιούνται τα εξής:
Στις 12:42 το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή στην ακτή Καλογριάς στην Χαλκιδική. Άμεσα διαβιβάστηκε η κλήση σε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και σε ασθενοφόρο. Παρόλο το δύσβατο της περιοχής, το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα αφίχθησαν στις 13:03.
Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση, η οποία και συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση.
Η παραλαβή του περιστατικού έγινε στις 13:48 και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο και αφίχθηκε στις 14:19.
Στο ΚΥ Αγίου Νικολάου διαπιστώθηκε ο θάνατος του».
