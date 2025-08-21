Back to Top
Σε εξέλιξη οι εργασίες στο θεατράκι Κρήνης και στο ανοικτό γήπεδο μπάσκετ

Πάνω από την Νερομάνα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ολοκλήρωσης στο ανοικτό Θεατράκι Κρήνης, παράλληλα με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την ολοκλήρωση του παρακείμενου ανοικτού γήπεδου μπάσκετ.

Τόσο το θέατρο όσο και το γηπεδάκι θα συμβάλουν στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του χωριού, νυν προαστίου της Πάτρας.

Το θεατράκι βρίσκεται δίπλα στο νεκροταφείο της Κρήνης, ακριβώς στο πάνω μέρους του «φαραγγιού» της περίφημης Νερομάνας.

Το έργο της κατασκευής και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου στο Θεατράκι της Κρήνης χαρακτηρίζεται πολύπαθο καθώς εκκρεμεί εδώ και χρόνια, λόγω προβλημάτων στην εργολαβία.

Το έργο είχε αρχικό προϋπολογισμό περίπου 400.000 ευρώ.

