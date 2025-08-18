Χριστίνα Αλεξοπούλου: Άμεσα οι αποζημιώσεις στους πολίτες - Σε εφαρμογή το «Αχαΐα Pass»

Τη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για την ταχεία αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων στην Αχαΐα υπογράμμισε η βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου, σε δήλωσή της για το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει: "Η άμεση στήριξη των πληγέντων της Αχαΐας εφαρμόζεται με αυστηρό χρονοδιάγραμμα και συνεχή παρακολούθηση του κρατικού μηχανισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του σχεδιασμού της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που παρουσιάστηκε σήμερα στην Πάτρα, από τον Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο και τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, αποτελεί η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε οι πολίτες να λάβουν γρήγορα το σύνολο των ενισχύσεων που δικαιούνται και να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση η αποκατάσταση των υποδομών και η ανάταξη του νομού.

Σε μια περίοδο που η τοπική κοινωνία δοκιμάζεται, ανακοινώθηκε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης του τόπου και η επιτυχία αυτής της προσπάθειας απαιτεί ενότητα και κοινό βηματισμό. Κυβέρνηση, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, πρώτος και δεύτερος βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τοπικοί φορείς καλούνται να εργαστούν συλλογικά, αφήνοντας πίσω προσωπικές ατζέντες.

Το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει στεγαστική συνδρομή για την επισκευή ή την ανακατασκευή κτιρίων που υπέστησαν ζημιές. Προβλέπεται, επίσης, επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης, έως 500 ευρώ τον μήνα, για την προσωρινή στέγαση των μόνιμων κατοίκων. Κάθε νοικοκυριό λαμβάνει ενίσχυση 600 ευρώ για την κάλυψη πρώτων αναγκών, με προσαυξήσεις για πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με αναπηρία. Για την αντικατάσταση ή την επισκευή οικοσκευής της κύριας κατοικίας καταβάλλεται ενίσχυση που μπορεί να φτάσει έως τα 6.000 ευρώ, ενώ για δευτερεύουσα κατοικία καλύπτεται το 50% του ποσού.

Στον τομέα της οικονομίας, οι επιχειρήσεις και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που υπέστησαν ζημιές ενισχύονται με επιχορηγήσεις στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, με ανώτατο όριο τις 500.000 ευρώ ανά δικαιούχο ή υποκατάστημα, ενώ θεσπίζεται τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τις πληγείσες περιοχές. Προβλέπεται, ακόμη, έκτακτη χρηματοδότηση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την αποκατάσταση ζημιών σε κρίσιμες υποδομές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αντιπλημμυρική θωράκιση του νομού, καθώς ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων μετά τις πυρκαγιές είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Η αντιπλημμυρική προστασία αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ανασυγκρότησης, όχι μόνο για την ασφάλεια των πολιτών αλλά και για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Αχαΐας στο μέλλον.

Πέραν του βασικού προγράμματος, ενεργοποιείται και ένα αυτόνομο μέτρο στήριξης, το «Αχαΐα Pass», ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο στοχεύει στη στήριξη της τοπικής οικονομίας και ιδιαίτερα του τουρισμού.

Σε δήλωσή της η Χριστίνα Αλεξοπούλου, σημειώνει: «Η ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού αποτελεί την αφετηρία για την ταχεία αποκατάσταση και τη στήριξη των πληγέντων. Για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα, είναι αναγκαίο να συνεργαστούν όλοι -ο καθένας με το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί. Μόνο με συντονισμό, αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος και διαρκή παρακολούθηση των διαδικασιών θα μπορέσουν οι πολίτες να λάβουν άμεσα τις αποζημιώσεις που δικαιούνται και να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση η αποκατάσταση των υποδομών. Η συνεργασία και η συλλογική προσπάθεια είναι οι αναγκαίες για να επουλωθούν οι πληγές και να μπει η Αχαΐα σε πορεία ουσιαστικής ανάταξης και θωράκισης απέναντι στις μελλοντικές προκλήσεις.

Η Πολιτεία προχωρά με αποφασιστικότητα, εξαντλώντας κάθε οικονομικό περιθώριο και κάθε δυνατότητα που δίνει η νομοθεσία.

Οι φωτιές άφησαν πίσω τους βαριές πληγές, ευτυχώς χωρίς την τραγωδία απώλειας ανθρώπινων ζωών. Ωστόσο, πολλοί συμπολίτες δοκιμάζονται σκληρά. Το πακέτο αποκατάστασης και το «Αχαΐα Pass» δεν αποτελούν απλώς μέτρα στήριξης. Είναι η έμπρακτη δέσμευση ότι η Αχαΐα θα ξανασταθεί όρθια, πιο ασφαλής και πιο ανθεκτική απέναντι στις νέες προκλήσεις της εποχής»".