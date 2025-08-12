Η Μελίνα Ασλανίδου για μία μοναδική συναυλία στην Ναύπακτο

Ο Δήμος Ναυπακτίας στο πλαίσιο του Προγράμματος των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων που πραγματοποιεί για το Καλοκαίρι του 2025, προσκαλεί όλες και όλους στη μεγάλη συναυλία με την αγαπημένη καλλιτέχνιδα Μελίνα Ασλανίδου την Κυριακή 17 Αυγούστου και ώρα 21:00 στην παραλία Ψανής (Πλαζ Ναυπάκτου)!

Η αγαπητή στο κοινό, Μελίνα Ασλανίδου, μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες της γενιάς της, έρχεται στην Ναύπακτο με την μπάντα της για ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα!

Με την ιδιαίτερη και μαγική φωνή της η Μελίνα Ασλανίδου θα μας ταξιδέψει με νέες και παλιές επιτυχίες της, αλλά και τραγούδια που αγαπάμε και μας κάνουν να ονειρευόμαστε.