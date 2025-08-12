Νίκος Γκάλης: Η ανακοίνωσή του μετά τα βίντεο που τον δείχνουν σε αναπηρικό αμαξίδιο

Θύμα απάτης έπεσε ο Νίκος Γκάλης και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση για να μην την «πατήσει» ο κόσμος.

Συγκεκριμένα, διέψευσε τα βίντεο που τον δείχνουν σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Τα εν λόγω βίντεο που κυκλοφορούν δείχνουν τον παλαίμαχο μπασκετμπολίστα σε αναπηρικό αμαξίδιο και γράφουν «Ο Νίκος Γκάλης κατέληξε σε αναπηρικό καροτσάκι λόγω αρθρίτιδας. Ωστόσο, χάρη στη νέα μέθοδο γιατρού κατάφερε να ανακάμψει».

