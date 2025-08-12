Γιάννης Αντετοκούνμπο: Γιατί δεν παίζει ακόμη στην Εθνική Ελλάδας

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο τελευταίος παίκτης που δεν έχει αγωνιστεί ακόμα σε φιλικό με την εθνική ομάδα ενόψει του Eurobasket 2025.

Ο Βασίλης Σπανούλης τον χρειάζεται, είναι ο συνδετικός κρίκος και ο καλύτερος παίκτης της ομάδας.

Με τον Γιάννη στην ομάδα, οι υπόλοιποι παίκτες θα βρουν το ρόλο τους και η «επίσημη αγαπημένη» στοχεύει στο μετάλλιο.

Ο Αντετοκούνμπο παρότι έχει ενσωματωθεί στην ομάδα δεν έχει κάνει ακόμα προπόνηση με επαφές και προπονείται μόνο ατομικά.

Το θέμα της ασφάλειάς του δεν έχει λυθεί ακόμα, με την ΕΟΚ να σημειώνει ότι έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και το μπαλάκι πλέον είναι στα χέρια των Μπακς.

Γιατί όμως η ομάδα του Μιλγουόκι καθυστερεί; Σύμφωνα με πληροφορίες από τα αμερικάνικα ΜΜΕ η κωλυσιεργία οφείλεται στο θέμα της ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο, το οποίο απ' ότι φαίνεται δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Παρόλο που εδώ και ένα μήνα τα σενάρια είχαν σταματήσει οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι επανέφεραν το θέμα, βάζοντας στο παιχνίδι τους Νιου Γιορκ Νικς.

Ο «Greek Freak» έχει δηλώσει αρκετές φορές πως το Μιλγουόκι είναι το σπίτι του και θα παραμείνει, όμως έχει και προσωπική φιλοδοξία θέλοντας να κατακτήσει περισσότερα πρωταθλήματα.

Θυμίζουμε ότι οι Μπακς από τη στιγμή που κατέκτησαν τον τίτλο το 2021, δεν έχουν διεκδικήσει ξανά κάτι αξιόλογο έχοντας από τότε, κάθε χρόνο, αποκλειστεί στον πρώτο γύρο των Playoffs.

Ο insider του NBA Σαμς Σαράνια, έχει δηλώσει ότι ο Γιάννης είναι ανοιχτός σε μετακίνηση αν αυτό μπορεί να του αποφέρει περισσότερο ανταγωνισμό για τον τίτλο, ενώ ο Τζέικ Μπράουν του Sports Ilustrated είπε ότι ο Έλληνας σταρ είναι στο στόχαστρο των Νικς και μάλιστα σκέφτονται να προσφέρουν κάποιο από τα μεγάλα τους συμβόλαια μαζί με δύο draft picks πρώτου γύρου για να τον υπογράψουν.