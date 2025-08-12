Τζένιφερ Λόπεζ: Γρύλος περπάτησε στον λαιμό της και τον έδιωξε σαν «σωστή ντίβα»

Viral μέσα σε μια στιγμή έγινε η περιπέτεια που είχε η Τζένιφερ Λόπεζ κατά τη διάρκεια της συναυλίας της.

Την στιγμή που τραγουδούσε και το κοινό την αποθέωνε, ένας γρύλος αποφάσισε να περπατήσει πάνω στο κορμί της.

Το αστείο περιστατικό έγινε στην συναυλία της Τζένιφερ Λόπεζ στο Αλμάτι του Καζακστάν. Στο βίντεο που κατέγραψαν οι θαυμαστές της, εμφανίζεται ξαφνικά ο γρύλος να σκαρφαλώνει το μαύρο ρούχο της τραγουδίστριας μέχρι που εν τέλει φτάνει στον γυμνό λαιμό της.

Το πλάνο στη συνέχεια αλλάζει και φαίνεται η τραγουδίστρια, με απόλυτη ψυχραιμία, να πιάνει τον γρύλο και να τινάζει το χέρι της για να τον διώξει.

Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν έχει αντιληφθεί την παρουσία του γρύλου, θα μπορούσε να μπερδέψει την κίνησή της με κάποια χορευτική.

Με το που η Τζένιφερ Λόπεζ πετά τον γρύλο, το κοινό ξεκινά να ουρλιάζει και να χειροκροτά. Η τραγουδίστρια ξεσπά σε γέλια και λέει με χαμόγελο «με γαργαλούσε».