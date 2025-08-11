Πάτρα: Νεαρή ναυαγοσώστρια έσωσε 60χρονη στην παραλία των Αραχωβιτίκων

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στην παραλία των Αραχωβιτίκων, όταν μία 60χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και άρχισε να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων λουόμενων, οι οποίοι παρακολουθούσαν με αγωνία τις εξελίξεις.

Άμεση ήταν η αντίδραση της ναυαγοσώστριας που βρισκόταν σε υπηρεσία. Πρόκειται για τη Μάγια Καραχανίδου, φοιτήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία έδρασε με ψυχραιμία και ταχύτητα. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο έφτασε κοντά στη γυναίκα και κατάφερε να τη μεταφέρει με ασφάλεια στην ακτή.

Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις μία ημέρα πριν, ένας ακόμη νεαρός ναυαγοσώστης είχε επέμβει αποφασιστικά στην ίδια περιοχή, σώζοντας δύο γυναίκες που επίσης βρέθηκαν σε κίνδυνο στη θάλασσα.