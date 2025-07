Φανταστικό ξεκίνημα στα ταμεία για το φιλμ «The Fantastic Four: Πρώτα Βήματα»

Άνετη πρωτιά στο Αμερικάνικο box office πέτυχε η νέα υπερηρωική ταινία "The Fantastic Four: Πρώτα Βήματα" της Μάρβελ, σε σκηνοθεσία του Ματ Σάκμαν, με 117,6 εκατ. δολάρια σε 4.125 αίθουσες, συν ακόμη 99 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο, σύνολο: 216,7 εκατ. δολάρια μέχρι στιγμής.

Η ταινία που συγκεντρώνει και υψηλό μέσο όρο στο rotten tomatoes (87%), τα πήγε μία χαρά και στην πρεμιέρα της στη χώρα μας κόβοντας το 4ήμερο, 24 με 27 Ιουλίου 2025, σε 93 αίθουσες πανελλαδικά, κοντά στα 27.000 εισιτήρια.

Το «The Fantastic Four: Πρώτα Βήματα-The Fantastic Four: First Steps» προβάλλεται στην Πάτρα στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε (στην αίθουσα 3 στις 18.00, στις 20.30 και στις 23.00). Όπως έγραψε το flix.gr, πρόκειται για "μια ταινία που, επιτέλους, δικαιώνει τη φήμη των Fantastic Four όχι ως ηρώων, αλλά ως οικογένεια".