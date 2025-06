Γιατί η Γκουίνεθ Πάλτροου «πέταξε» ως το ναπολιτάνικο παλάτι της Max Mara

Τα αξιοθέατα της Ιταλίας είναι super hot τελευταία για fashion shows!

Στο μπαρόκ βασιλικό ανάκτορο Reggia di Caserta στην περιοχή της Νάπολης έσμιξαν Γκουίνεθ Πάλτροου, Σάρον Στόουν, Λετίσια Κάστα, Τζόντι Κιντ, Αλέξα Τσανγκ, Σβέβα Αλβιτι, Αννα ντελο Ρούσσο. Eκεί, με σκηνικό την μεγαλοπρεπή πύλη, τους διαδρόμους και τις σάλες του παλατιού των Βουρβώνων αλλά και τους θεαματικούς κήπους του, παρουσιάστηκε η σειρά Resort 2026 της Max Mara.

Με πρότυπο τις fifties σιλουέτες στις παλιές ταινίες με τις Σιλβάνα Μάγκανο και Σοφία Λόρεν αλλά και την παράδοση του label στο «less is more» αλα ιταλικά, το show ενθουσίασε άπαντες. Looks που φοριούνται εύκολα συνδυασμένα με iconic καπέλα fedora μαγνήτισαν τα βλέμματα. Ποιος λέει όχι σε dandy πουκάμισα, σακάκια της ναπολιτάνικης κουλτούρας, εμβληματικά παλτό, βραδινά με κρύσταλλα, μεταξωτά pyjamas σύνολα, εβαζέ κολακευτικές φούστες και off shoulder tops;