Το φιλμ τρόμου «28 Χρόνια Μετά» του Danny Boyle από την Πέμπτη 19-6 στις Ελληνικές αίθουσες

Απ' όσο είδαμε το φιλμ "28 Years Later" με διάρκεια 115 λεπτά, από την Πέμπτη 19-6 θα προβάλλεται & στην Πάτρα.

H ταινία "28 Years Later" είναι η 3η της "σειράς" μετά το "28 Days Later" (2002) που είχε επίσης σκηνοθετήσει ο Ντάνι Μπόιλ (εισπράξεις 84,6 εκατ. δολάρια) & το "28 Weeks Later" (2007) σε σκηνοθεσία Juan Carlos Fresnadillo (εισπράξεις 65,8 εκατ. δολάρια).

Το φιλμ βγαίνει 20-6-2025 και στις αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως ακόμα διαβάσαμε, γυρίστηκε μαζί & το sequel "28 Years Later: The Bone Temple" σε σκηνοθεσία της Nia DaCosta, και σενάριο του Alex Garland, και παραγωγή των Danny Boyle, Alex Garland που προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 16 Ιανουαρίου 2026. Στο φιλμ που αισίως θα είναι το 4ο της "σειράς' παίζουν οι Aaron Taylor-Johnson, Jack O'Connell, και ο Cillian Murphy.

