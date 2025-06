Το πρόγραμμα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 12 έως και 18 Ιουνίου 2025

Βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα καλύτερης ταινίας μικρού μήκους στις Κάννες για το "Η Απόσταση Ανάμεσα στον Ουρανό κι Εμάς", ο ταλαντούχος Κεφαλονίτης στην καταγωγή, σκηνοθέτης Βασίλης Κεκάτος που μας χάρισε πρόπερσι και την τηλεοπτική μίνι σειρά "Milky Way" στο Mega, υπογράφει τώρα την πρώτη "μεγάλη" ταινία του, η οποία έκανε πρεμιέρα στο περασμένο Διεθνές Φεστιβάλ Βερολίνου στο τμήμα Generation.

"Our Wildest Days - Οι Άγριες Μέρες μας"

Aίθουσα 3 στις 16.30 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο),

Αίθουσα 4 στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) και στις 21.10 καθημερινά (με υπότιτλους),

Αίθουσα 5 στις 17.30 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο),

Αίθουσα 7 στις 19.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο)

"Πώς να Εκπαιδεύσετε το Δράκο σας - How to Train Your Dragon"

Πρόκειται για live-action remake - ριμέικ της ταινίας ανιμέισον του 2010 "How to Train Your Dragon" της DreamWorks Animation που είχε κάνει τότε εισπράξεις 495 εκατ. δολαρίων.

Η ταινία φαντασίας σε σενάριο & σκηνοθεσία του Ντιν Ντεμπλουά κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο του στις Αμερικάνικες αίθουσες. Βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του 2003, της Cressida Cowell.

O 3 φορές υποψήφιος για Όσκαρ, ο 55χρονος Καναδός Ντιν ΝτεΜπλουά, ο ευρηματικός δημιουργός πίσω από την καταξιωμένη τριλογία της DreamWorks Animation "Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας", επιστρέφει λοιπόν με μια εντυπωσιακή live-action μεταφορά της ταινίας που εγκαινίασε το διάσημο franchise, και που αναμένεται να κα΄νει επιτυχία & πάλι. Οι θεατές θα βρεθούν & πάλι στο δύσβατο νησί του Μπερκ, όπου οι Βίκινγκ και οι δράκοι ήταν άσπονδοι εχθροί για γενιές. Ο Ψάρης (Μέισον Τέιμς), όμως, σκέφτεται διαφορετικά. Ο ευρηματικός αλλά παραμελημένος γιος του αρχηγού Στωικού του Μεγάλου (Τζέραρντ Μπάτλερ) αψηφά αιώνες παράδοσης όταν γίνεται φίλος με τον φοβερό δράκο Φαφούτη. Ο απίθανος δεσμός τους αποκαλύπτει την αληθινή φύση των δράκων, αμφισβητώντας τα θεμέλια της κοινωνίας των Βίκινγκ.

Διάρκεια: 125 λεπτά.

Διανομή από την Tanweer.

Παραγωγοί: Marc Platt, Dean DeBlois και Adam Siegel.

Γυρίσματα έγιναν στη Βόρεια Ιρλανδία.