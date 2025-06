Το πρόγραμμα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 5 έως και 11 Ιουνίου 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως το φιλμ "The Surfer" είχε πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο τμήμα Μεταμεσονύκτιων Midnight προβολών του 77ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών στις 18-5-2024.

Ψυχολογικό θρίλερ από την Αυστραλία παραγωγής 2024 σε σκηνοθεσία Lorcan Finnegan, και σενάριο του Thomas Martin με πρωταγωνιστή τον 61χρονο Αμερικανό σταρ Νίκολας Κέιτζ. Ο τιμημένος με Όσκαρ, Κέιτζ (για το "Leaving Las Vegas" του Μάικ Φίγκις το 1995) πρωταγωνιστεί στο ψυχολογικό θρίλερ του ταλαντούχου Λόρκαν Φίνεγκαν ("Vivarium"), "The Surfer", όπου υποδύεται έναν πατέρα που επιστρέφει στον παραθαλάσσιο τόπο που μεγάλωσε, θέλοντας να κάνει σερφ με τον γιο του. Εκεί, ωστόσο, μια παρέα από ντόπιους τον εξευτελίζει, με αποτέλεσμα ο άντρας να εξοργιστεί και να αντιδράσει ξεπερνώντας τα όρια.

"The Surfer"

"Επικίνδυνη Αποστολή: Η Έσχατη Τιμωρία - Mission Impossible: The Final Reckoning"

"Λίλο & Στιτς-Lilo & Stitch"

Στη μακρά, πλέον, λίστα των ριμέικ κλασικών κινουμένων σχεδίων της εταιρείας κολοσσού Disney με ηθοποιούς, έρχεται να προστεθεί τώρα το αγαπημένο "Λίλο και Στιτς", το οποίο είχε παιχθεί το 2002 και είχε κάνει τότε εισπράξεις 273 εκατ. δολαρίων.

Στο νέο live-action φιλμ σε σκηνοθεσία Dean Fleischer Camp και σενάριο των Chris Kekaniokalani Bright και Mike Van Waes, με το χαριτωμένο μπλε εξωγήινο ον που προκαλεί χάος στη Χαβάη, το ρόλο της Λίλο κρατά η Μάια Κεαλόχα, ενώ στη διανομή των ρόλων βρίσκουμε ακόμα, μεταξύ άλλων, τους Ελληνοκαναδό σταρ Ζακ Γαλιφιανάκη (Τhe Hangover), Μπίλι Μάγκνουσεν και Σίντι Αγκουντόνγκ.

Την σκηνοθεσία υπογράφει o Ντιν Φλέισερ Καμπ του πολυβραβευμένου animation "Marcel the Shell with Shoes On" (2021).

Η πρωτότυπη ταινία που είχε προβληθεί με επιτυχία και στην χώρα μας, περιστρέφεται γύρω από τη σχέση του Στιτς, ενός εξωγήινου πλάσματος σχεδιασμένου να καταστρέφει τα πάντα στο διάβα του και της Λίλο, μιας ορφανής Xαβανέζας που νομίζει ότι ο νέος φίλος της είναι σκύλος.

Η νέα ταινία βγήκε στη χώρα μας σε διανομή Feelgood.

Διάρκεια: 108 λεπτά.

Πρωταγωνιστούν: Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, με τους Courtney B. Vance, Zach Galifianakis, και την πρωτοεμφανιζόμενη Maia Kealoha.

Σαρώνει το "Lilo & Stitch" στο box office με τις έως τώρα εισπράξεις παγκοσμίως να φτάνουν τα 618,7 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το σάιτ boxofficemojo.com.

Στη χώρα μας το «Λίλο και Στιτς» της Ντίσνει, έχει φτάσει τα 125.080 εισιτήρια έως 1-6-2025.