ΝΟΠ και ΝΕΠ σε παίδων-κορασίδων, νίκη ΝΕΠ στην Α2, τα Special Olympics στην Κύπρο * Welcome to UP 2025

Ο ΝΟΠ στο Welcome to UP 2025

Ο ΝΟΠ συμμετέχει στην μοναδική γιορτή της υποδοχής των νέων φοιτητών και φοιτητριών στο Πανεπιστήμιο Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών University of Patras τα τελευταία χρόνια τιμώντας την συνεργασία και την παρουσία ξένων φοιτητών και φοιτητριών στις τάξεις του.

Από την ίδρυση του πανεπιστημίου Πατρών πίσω στην δεκαετία του 60, μέχρι και σήμερα, δεκάδες αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ελλάδα που έρχονται για σπουδές στην Πάτρα, βρίσκουν φιλόξενο χώρο για να συνεχίσουν τον αθλητισμό στα τμήματα του ΝΟΠ, λαμπρύνοντας με την παρουσία τους την αθλητική ιστορία του. Αρχικά για κολύμβηση και πόλο και πρόσφατα με την ιστιοπλοΐα, την κωπηλασία και το τώρα το SUP και το κανόε!

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την ευρύτερη καλλιέργεια της αγάπης προς την θάλασσα και τον υγρό στίβο, ο ΝΟΠ διαθέτει εκπτωτικές συνδρομές στους νέους κατοίκους της Πάτρας.

Ευχαριστούμε πολύ για τον Πρύτανη Χρήστο Μπούρα Christos Bouras για την ευγενική του επιστολή και την οργανωτική επιτροπή για την πρόσκληση και εποικοδομητική συνεργασία.

Welcome to UP 2025 - Welcome to ΝΟΠ