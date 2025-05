Το πρόγραμμα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 8 έως και 14 Μαΐου 2025

To πρόγραμμα προβολών στις 8 αίθουσες των Options Cinemas στη Βέσο Μάρε, στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από 8 έως και 14-5-2025 έχει όπως ανακοινώθηκε, ως εξής:

Διανομή: The Film Group.

"The Ugly Stepsister"

To 1o "Βλέπω το Θάνατό σου" είχε βγει το 2000, σε σκηνοθεσία Τζέιμς Γουόνγκ και είχε κάνει μεγάλη επιτυχία με εισπράξεις 113 εκατ. δολαρίων. Ακολούθησαν άλλες τέσσερις ταινίες έως το 2011 και τώρα βγαίνει το "Final Destination Bloodlines" που στις ΗΠΑ θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Μαΐου 2025.

Στο "Until Dawn" παίζουν η Έλα Ρούμπιν, ο 71χρονος Πίτερ Στορμάρε, γνώριμος μας από την Οσκαρική ταινία "Fargo" του 1996, και η Μάια Μίτσελ, ο Belmont Cameli και ο Willem van der Vegt.

Το "Until Dawn" είναι ένα φιλμ τρόμου επιβίωσης που βασίζεται από το ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι Until Dawn του 2015.

"Until Dawn"

Aίθουσα 2 στις 18.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο)

"Ο Πειρατής Μαυροδόντης και η Κόμισσα του Γκρελ-Captain Sabertooth and the Countess of Grel"

Ανιμέισον φιλμ Νορβηγικής παραγωγής 2025 με διάρκεια 77 λεπτά.

Η σατανική πριγκίπισσα του Γκρελ στήνει παγίδα στον πειρατή Μαυροδόντη, παρασύροντας το πλοίο του στο νησί της. Με το μαγικό φίλτρο της υποτάσσει το πλήρωμά του, εκτός από τη μικρή Ρέιβεν, η οποία είναι η μόνη ελπίδα του ατρόμητου Βασιλιά των Εφτά Θαλασσών.

Σκηνοθεσία: Γιαπράκ Μοράλι, Ράζμους Σίβερτσεν, Άρι Άουστνες.

Η ταινία "Ο Πειρατής Μαυροδόντης και η Κόμισσα του Γκρελ" έχει κόψει σε σχεδόν 2 εβδομάδες προβολής 9.382 εισιτήρια πανελλαδικά.

Διανομή από την Tanweer.

Ακούγονται οι Βαγγέλης Στρατηγάκος, Μαρία Χάνου, Πέγκυ Μανωλά, Μάρκος Χαριτόπουλος, Φοίβος Ριμένας.