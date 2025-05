Αρκετά καλό όχι ωστόσο θεαματικό το ξεκίνημα του "Thunderbolts*" στο box office

To εισπρακτικό ξεκίνημα της φιλόδοξης ταινίας πλησίασε τα νούμερα ταινιών όπως το "Eternals" του 2021 που ήταν 71 εκατ. δολάρια και του φιλμ του 2018 της Μάρβελ, "Ant-Man and the Wasp" που ήταν 75 εκατ. δολάρια, και βέβαια ήταν πολύ μακριά από τα νούμερα της κολοσσιαίας επιτυχίας του "Avengers: Endgame" το 2019.

Το flix.gr χάρισε στην ταινία 4 αστεράκια αναφέροντας:

"Μια σπάνια υπερηρωική ταινία που δεν θα σε σηκώσει από το κάθισμα με ενθουσιασμό, αλλά που θα σε κρατήσει καθηλωμένο λίγο παραπάνω, ίσως σιωπηλό, ίσως με ένα βάρος στο στήθος που δεν ήξερες ότι έψαχνες σε μια ταινία της Marvel".

Στο φιλμ πρωταγωνιστούν οι: Φλόρενς Πιού, Σεμπάστιαν Σταν, Γουάιατ Ράσελ, Ολγκα Κουριλένκο, Λιούις Πούλμαν, Τζεραλντίν Βισβανάθαν, Ντέιβιντ Χάρμπορ, Χάνα Τζον-Κέιμεν, Τζούλια Λούις-Ντρέιφους.

Διανομή: Feelgood.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ