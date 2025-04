Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από την 1η έως τις 7 Μαΐου 2025

Αίθουσα 6 στις 20.00 και στις 22.30

"Ο Κύριος των Νεκρών - The Shrouds"

Πρόκειται για τη νέα ταινία του 82χρονου Καναδού σκηνοθέτη Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ ("Η Μύγα", "Crash", "Shivers", "Videodrome", "A History of Violence"). Ο Κρόνενμπεργκ, η προηγούμενη ταινία του οποίου ήταν το "Crimes of the Future" το 2022, επέστρεψε στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο του 2024 με το "The Shrouds", ένα ψυχολογικό θρίλερ πάνω στο "να βλέπεις τα αγαπημένα σου πρόσωπα να αποσυντίθενται σε πραγματικό χρόνο", όπως το περιγράφει ο ίδιος.

Μία από τις πλέον προσωπικές ταινίες του σπουδαίου auteur, στην οποία πρωταγωνιστούν ο 58χρονος Γάλλος σταρ Βενσάν Κασέλ και η 48χρονη Γερμανίδα στην καταγωγή ηθοποιός Ντάιαν Κρούγκερ σε τρεις διαφορετικούς ρόλους.

Παίζουν και οι Guy Pearce και Sandrine Holt. Το συγκεκριμένο φιλμ με διάρκεια 119 λεπτά, είναι Γαλλοκαναδική συμπαραγωγή.

Διανομή από την Tanweer.

Η ταινία είναι ακατάλληλη για κάτω των 18 ετών.