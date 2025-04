Η ταινία "Θεϊκό Τυρί" της Λουίζ Κουρβουαζιέ στην Ελλάδα από την 1η Μαΐου

Η εταιρεία διανομής One from the Heart παρουσιάζει στη χώρα μας το ντεμπούτο της Λουίζ Κουρβουαζιέ (Louise Courvoisier) με τίτλο "Θεϊκό Τυρί" (Vingt Dieux – Holy Cow). Η γαλλική αυτή παραγωγή διακρίθηκε με το Βραβείο Νεότητας – Prix de la Jeunesse στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών όπου παρουσιάστηκε στο επίσημο πρόγραμμα Ένα Κάποιο Βλέμμα (Un Certain Regard).

Στη συνέχεια ταξίδεψε σε πολλά κινηματογραφικά Φεστιβάλ όπως του Κάρλοβι Βάρι, του Μπουσάν και της Ρώμης. Κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ της Ανγκουλέμ και το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Seminci στο Βαγιαδολίδ της Ισπανίας. Στη συνέχεια κέρδισε το Βραβείο Jean Vigo για την καλύτερη 1η γαλλική ταινία της χρονιάς καθώς και Βραβείο Καλύτερης 1ης ταινίας και Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Ηθοποιού στα Βραβεία Λυμιέρ που απονέμονται από τους ξένους ανταποκριτές κινηματογραφικού τύπου στη Γαλλία. Πρόσφατα ήταν υποψήφια για 4 Βραβεία Σεζάρ εκ των οποίων κέρδισε τα Βραβεία Σεζάρ για την καλύτερη 1η ταινία & πρωτοεμφανιζόμενης ηθοποιού. Μόλις βγήκε στους κινηματογράφους στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία ενώ στη Γαλλία έφτασε τα 900.000 εισιτήρια, μια μεγάλη επιτυχία για μια πρώτη ταινία με μη επαγγελματίες ηθοποιούς.

Στην Ελλάδα προβλήθηκε στο πλαίσιο του 25ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου πριν λίγο καιρό και θα βγει στις αίθουσες από την Πέμπτη 1η Μαΐου 2025.