Ο ΝΟΠ μάχη για τα ψηλά της Α1, η ΝΕΠ για τη ζωή της!

Την Τετάρτη 30/04 στις 20:00 στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πατρών θα διεξαχθεί ο νοκ- άουτ αγώνας μεταξύ των δύο πρώτων στην βαθμολογία ομάδων στον G2 όμιλο, δηλαδή του σημερινού πρώτου ΝΟΠ και του δευτέρου λόγω διαφοράς τερμάτων ΓΣ Περιστερίου.

Ο ηττημένος της συνάντησης θα καταλάβει την 10η θέση.

Αντίθετα ο νικητής αυτής της αγωνιστικής, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του άλλου Play-Inn αγώνα μεταξύ Υδραϊκού & ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ, διεκδικώντας έτσι μαζί με ακόμα έναν αγώνα, μια θέση μεταξύ της 5ης και της 8ης. Είναι πεποίθηση ότι χάνεται πλέον η ουσία των αγώνων και το κίνητρο για καλύτερη θέση, αφού κυριαρχεί το άσκοπο κόστος των περαιτέρω μετακινήσεων.

Ο ΝΟΠ είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του, διεκδικώντας όπως πάντα την νίκη.





Με την ολοκλήρωση και της Β' φάσης της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης της Α1 Ανδρών, την Κυριακή (27/4) το απόγευμα, μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία της διοργάνωσης με τη διεξαγωγή των Play in, των Play Out και της πρώτης φάσης των Play Off, ώστε να οδηγηθούμε τελικά στην ανάδειξη του πρωταθλητή, στα ευρωπαϊκά εισιτήρια και στη δεύτερη ομάδα που θα υποβιβαστεί στην Α2 (ή άλλη έγινε, ήδη, γνωστή και είναι η ΑΕΚ).

Αναλυτικά όπως διαμορφώνονται οι αγώνες:

97ο πρωτάθλημα πόλο Α1 Εθνικής

PLAY IN:

1η αγωνιστική (30/4):

Υδραϊκός - ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ (Π1)

ΝΟ Πατρών - ΓΣ Περιστερίου (Π2)

2η αγωνιστική (3/5):

Ηττημένος Π1 - Νικητής Π2 (Π3)

Ο νικητής του Π1 θα αγωνιστεί ως 7ος στα Play Off. Ο ηττημένος του Π2 θα καταλάβει τη 10η θέση στην τελική κατάταξη της Α1 Ανδρών.

Ο νικητής του Π3 θα αγωνιστεί ως 8ος στα Play Off. Ο ηττημένος του Π3 θα καταλάβει την 9η θέση στην τελική κατατάταξη της Α1 Ανδρών.

PLAY OUT:

Παλαιό Φάληρο - ΝΕΠ

Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες, σε τρεις, το πολύ, αγώνες, με πλεονέκτημα έδρας στο Παλαιό Φάληρο. Οι ημερομηνίες: 3/5, 7/5 και, αν χρειαστεί, 10/5. Ο νικητής της σειράς παραμένει στην κατηγορία (ως 14ος) και ο ηττημένος υποβιβάζεται στην Α2 Ανδρών.

Στην Α2 υποβιβάστηκε, ήδη, η τελευταία της τελικής κατάταξης του G2 ΑΕΚ και δεν θα παίξει Play Out (σύμφωνα με την προκήρυξη), διότι η διαφορά της με τον ΑΝΟ Γλυφάδας (5ος στον G2) είναι πάνω από 15 βαθμούς (συγκεκριμένα 19-3=16). Έτσι, ο ΑΝΟΓ παραμένει στη μεγάλη κατηγορία, ως 13ος στην τελική κατάταξη και η ΑΕΚ, ως 16η, πέφτει κατηγορία.

Να σημειώσουμε επίσης ότι μένουν στη μεγάλη κατηγορία και δεν θα παίξουν ούτε Play in, ούτε Play Out, δηλαδή ολοκλήρωσαν τη σεζόν, ο Εθνικός Πειραιά ως 11ος και ο ΝΟ Λάρισας Exalco, ως 12ος στην τελική κατάταξη.

PLAY OFF, Προημιτελικά:

ΝΟ Βουλιαγμένης - ΠΑΟΚ Domus Ergo (Π8)

Πανιώνιος - Απόλλων Σμύρνης (Π9)

Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες, σε τρεις, το πολύ, αγώνες, με πλεονέκτημα έδρας σε ΝΟ Βουλιαγμένης και Πανιώνιο. Οι ημερομηνίες: 29/4, 2/5 και, αν χρειαστεί, 4/5.

Ο νικητής του Π8 (ΝΟ Βουλιαγμένης - ΠΑΟΚ) θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά των Play Off (θέσεις 1-4), με μειονέκτημα έδρας, τον Παναθηναϊκό (2ος του G2) και ο νικητής του Π9 (Πανιώνιος - Απόλλων Σμύρνης), επίσης με μειονέκτημα έδρας, τον Ολυμπιακό (1ος του G1).

Οι ηττημένοι της σειράς των προημιτελικών θα παίξουν στα ημιτελικά για τις θέσεις 5-8, με πλεονέκτημα έδρας, ως εξής: Ηττημένος Π8 - 7ος τελικής κατάταξης G1 μετά και τα Play in και: Ηττημένος Π9 - 8ος τελικής κατάταξης G1 μετά και τα Play in.

Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, η Ελλάδα βγάζει στα Κύπελλα Ευρώπης της νέας σεζόν (2025-2026): Στο Champions League: 2 ομάδες (οι 2 φιναλίστ των Play Off). Στο Euro Cup: 2 (ο κυπελλούχος και η 3η ομάδα της τελικής κατάταξης. Αν ο ήδη κυπελλούχος Ολυμπιακός πάρει μέρος στο Champions League, τότε τη θέση καταλαμβάνει ο 4ος). Στο νεοσύστατο Conference Cup: 2 (ο 5ος και ο 6ος της τελικής κατάταξης).