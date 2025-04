Τα αναρίθμητα πρωταθλήματα του πυγμαχικού τμήματος της Παναχαϊκής!

Η Παναχαϊκή γνωστοποίησε τα 43 πρωταθλήματα (και όχι μόνο) που έχει κατακτήσει το τμήμα πυγμαχίας τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, με προπονητή τον Νίκο Πλέα.

Αναλυτικά:

43 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

4 Α΄ΑΝΔΡΩΝ

3 ELITE ΓΥΝΑΙΚΩΝ

3 U22 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

3 ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

4 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

6 ΠΑΙΔΩΝ

8 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

4 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

6 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

2 Γ΄κατ. ΑΝΔΡΩΝ

45 φορές ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

4 Α΄ΑΝΔΡΩΝ

3 ELITE ΓΥΝΑΙΚΩΝ

3 U22 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

4 ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

5 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

6 ΠΑΙΔΩΝ

9 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

4 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

6 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1 Γ΄κατ. ΑΝΔΡΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

2008 , 2009 , 2012 , 2013

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ELITE ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2018 ,2019, 2022

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ U22 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2019 , 2020 , 2025

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ

2018 , 2019 , 2020 - ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 2001

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

2016 , 2017 ,2018 , 2025

ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

2024

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ

2004 ,2012 , 2015 , 2016 , 2017 , 2019

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

2012 , 2015 ,2016 , 2017 , 2018 , 2019,2021,2022

ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

2023

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

2015 , 2016 , 2017, 2019

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019, 2024

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ΄κατηγορίας ανδρών

2012

Συν πρωταθλητής

2000

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2012 , 2013 , 2015 (μετά το 2016 έγινε διαχωρισμός βαθμολογίας ανδρών -γυναικών !!! )

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2021 , 2022

334 ΜΕΤΑΛΛΙΑ

156 ΧΡΥΣΑ

82 ΑΣΗΜΕΝΙΑ

96 ΧΑΛΚΙΝΑ

Αναλυτικά η λίστα:

ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΛΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

U22 ανδρών Πλέας Γεώργιος 60 κιλά ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

U22 ανδρών Γιάγκος Χριστόφορος+92 κιλά ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

U22 γυναικών Φωτοπούλου Χριστίνα 48 κιλά ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

U22 γυναικών Κάντζαρη Ιωάννα 50 κιλά ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2025 ΝΕΑΝΙΔΩΝ Γεωργοπούλου Μαρία 50 κιλά ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2025 ΝΕΑΝΙΔΩΝ Γιαννακοπούλου Λαμπρινή 52 κιλά ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2024 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 52 1 Ζουρνατζής ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2024 ΠΑΓΚΟΡΑΣΊΔΩΝ 54 1 Πετρίτση ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2024ΠΑΓΚΟΡΑΣΊΔΩΝ 75 1 Γκολφινοπούλου ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2024 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 42 2 Γιαννακόπουλος Χρύσανθος ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 63 2 ΛΙΟΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ

2024 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 54 3 Σαμουελ Μυρτο ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ

2024 ΠΑΙΔΩΝ 3 Πολύδωρος Αγγελος ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ

2024 ΕΦΉΒΩΝ 57 1 Πλέας Γεώργιος ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2024 ΕΦΗΒΩΝ +92 1 Γιάγκος Χριστόφορος ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2024 U22 92 1 Σωτηρόπουλος Νικόλαος ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2024 U22 54 1 Γιαννακοπούλου Αντωνία ΠΑΝΑΧΑΪΚΉ

2024 ΝΕΑΝΙΔΩΝ 52 1 Γιαννακοπούλου Λαμπρινή ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2024 ΝΕΑΝΊΔΩΝ 50 1 Γεωργοπούλου Μαρία ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2023 ΝΕΩΝ 57 1 Πλέας Γεώργιος ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2023 U22 54 1 Γιαννακοπούλου Αντωνία ΠΑΝΑΧΑΪΚΉ

2023 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 48 1 Ζουρνατζής Ελευθέριος ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2023 ΠΑΓΚΟΡΑΣΊΔΩΝ 52 1 Πετρίτση ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2023 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 75 1 Γκολφινοπούλου ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2023 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 48 1 Γεωργοπούλου ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2023 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 52 1 Γιαννακοπουλου Λαμπρινή ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2023 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 46 3 Γούβη Ζωή ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2023 ΠΑΙΔΩΝ 48 3 Γεωργόπουλος Ανδρέας ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2023 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 52 2 Σαμαντάς ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2023 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 57 3 Χουλιάρας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2023 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 52 3 Ασημακόπουλος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2023 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 66 3 Λιόλης Μιχάλης ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2022 ΑΝΔΡΩΝ 67 3 Ζαφείρη Μιχαλιτσάνος Παναχαϊκή

2022 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 54 1 Χρυσούλα Πλέα Παναχαϊκή

2022 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 60 1 Φωτεινή Πλέα Παναχαϊκή

2022 UNDER 22 ΑΝΔΡΩΝ 60 1 Άγγελος Ανατολάκης Παναχαϊκή

2022 UNDER 22 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 54 1 Χρυσούλα Πλέα Παναχαϊκή

2022 ΝΕΩΝ 63,5 3Ραφαήλ Καλίγνωμος Παναχαϊκή

2022 ΝΕΩΝ 67 1 Θέμος Τσούνας Παναχαϊκή

2022 ΝΕΩΝ 57 1 Γιώργος Πλέας Παναχαϊκή

2022 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 48 1 Χριστίνα Φωτοπούλου Παναχαϊκή

2022 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 52 1 Λαμπρινή Γιαννακοπούλου Παναχαϊκή

2022 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 54 1 Μαρία Γεωργοπούλου Παναχαϊκή

2022 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 57 2 Ιωάννα Κάντζαρη Παναχαϊκή

2022 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 60 1 Ανδρομάχη Πετρίτση Παναχαϊκή

2022 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 46 1 Άγγελος Πολύδωρος Παναχαϊκή

2022 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 50 2 Γιώργος Χουλιάρας Παναχαϊκή

2022 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 44 3 Λυδία Συνοδινού Παναχαϊκή

2021 UNDER 22 ΑΝΔΡΩΝ +91 1 Σωτηρόπουλος Νικόλαος Παναχαϊκή

2021 ΝΕΩΝ 60 1 Άγγελος Ανατολάκης Παναχαϊκή

2021 ΝΕΩΝ 64 3 Θέμος Τσούνας Παναχαϊκή

2021 ΠΑΙΔΩΝ 57 2 Γιώργος Πλέας Παναχαϊκή

2021 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 48 1 Χριστίνα Φωτοπούλου Παναχαϊκή

2021 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 57 1 Ιωάννα Κάντζαρη Παναχαϊκή

2021 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 70 1 Κατσιρούμπα Ευτυχία Παναχαϊκή

2021 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 50 1 Μαρία Γεωργοπούλου Παναχαϊκή

2021 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 60 1 Ανδρομάχη Πετρίτση Παναχαϊκή

2021 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 48 3 Ανδρέας Γεωργόπουλος Παναχαϊκή

2020 Νέων 81 2 Λάμπρου Κωνσταντίνος Παναχαϊκή

2020 Νέων γυναικών 54 1 Πλέα Χρυσούλα Παναχαϊκή

2020 Νέων γυναικών 57 1 Πλέα Φωτεινή Παναχαϊκή

2020 Νέων γυναικών 64 3 Αλεξανδροπούλου Βασιλική Παναχαϊκή

2020 Εφήβων 64 1 Ανατολάκης Αγγελος Παναχαϊκή

2020 Εφήβων 91 1 Σωτηρόπουλος Νίκος Παναχαϊκή

2020 Νεανίδων 57 1 Γιαννακοπούλου Αντωνία Παναχαϊκή

2019 Α' Ανδρών 69 1 Πεφάνης Διονύσης Παναχαϊκή

2019 Α' Ανδρών 81 2 Καδής Νικόλαος Παναχαϊκή

2019 Γυναικών 57 1 Πλέα Χρυσούλα Παναχαϊκή

2019 Γυναικών 64 1 Πλέα Φωτεινή Παναχαϊκή

2019 Γυναικών 69 2 Μαντέλη Θεοδώρα Παναχαϊκή

2019 Γυναικών 75 2 Βλαχοθανάση Κωνσταντίνα Παναχαϊκή

2019 Γυναικών 54 3 Κωνσταντοπούλου Δήμητρα Παναχαϊκή

2019 Νέων 81 1 Δημητρακόπουλος Δημήτρης Παναχαϊκή

2019 Νέων 75 3 Μπουρτζόγλου Σταύρος Παναχαϊκή

2019 Νέων γυναικών 75 1 Βλαχοθανάση Κωνσταντίνα Παναχαϊκή

2019 Νέων γυναικών 64 2 Μαντέλη Θεοδώρα Παναχαϊκή

2019 Εφήβων 91 1 Σωτηρόπουλος Νίκος Παναχαϊκή

2019 Εφήβων 91+ 1 Μάντζαρης Κωνσταντίνος Παναχαϊκή

2019 Εφήβων 91+ 2 Βγενόπουλος Παναγιώτης Παναχαϊκή

2019 Εφήβων 75 3 Θεοδωρακόπουλος Λευτέρης Παναχαϊκή

2019 Εφήβων 81 3 Βεϊζάι Μάρκος Παναχαϊκή

2019 Εφήβων 91 3 Πλαστουργός Κώστας Παναχαϊκή

2019 Νεανίδων 54 3 Παυλή Αλεξάνδρα Παναχαϊκή

2019 Παίδων 48 1 Κοσμάς Νίκος Παναχαϊκή

2019 Παίδων 54 1 Ανατολάκης Αγγελος Παναχαϊκή

2019 Παίδων 63 3 Καραΐσκος Ανδρέας Παναχαϊκή

2019 Κορασίδων 60 1 Γιαννακοπούλου Αντωνία Παναχαϊκή

2019 Παμπαίδων 50 1 Πλέας Γιώργος Παναχαϊκή

2019 Παμπαίδων 59 1 Καμπέρος Νίκος Παναχαϊκή

2019 Παμπαίδων 52 3 Νικολάου Γιώργος Παναχαϊκή

2019 Παγκορασίδων 43 1 Φωτοπούλου Χριστίνα Παναχαϊκή

2019 Παγκορασίδων 48 1 Κάντζαρη Ιωάννα Παναχαϊκή

2019 Παγκορασίδων 59 1 Ντεσίρα Ζινέλι Παναχαϊκή

2019 Παγκορασίδων 76 1 Κατσιρούμπα Ευτυχία Παναχαϊκή

2019 Παγκορασίδων 50 3 Λυκούδη Γεωργία Παναχαϊκή

2018 Γυναικών 57 1 Πλέα Φωτεινή Παναχαϊκή

2018 Γυναικών 54 2 Κωστοπούλου Ζωή Παναχαϊκή

2018 Γυναικών 57 3 Μαντέλη Θεοδώρα Παναχαϊκή

2018 Γυναικών 57 3 Κωνσταντοπούλου Δήμητρα Παναχαϊκή

2018 Εφήβων 81 1 Δημητρακόπουλος Δημήτρης Παναχαϊκή

2018 Εφήβων 91 1 Βγενόπουλος Παναγιώτης Παναχαϊκή

2018 Εφήβων 69 3 Θεοδωρακόπουλος Λευτέρης Παναχαϊκή

2018 Νεανίδων 53 1 Πλέα Χρυσούλα Παναχαϊκή

2018 Νεανίδων 69 1 Βλαχοθανάση Κωνσταντίνα Παναχαϊκή

2018 Νεανίδων 69 3 Μαντέλη Γεωργία Παναχαϊκή

2018 Παίδων 50 1 Ανατολάκης Αγγελος Παναχαϊκή

2018 Παίδων 80+ 1 Σωτηρόπουλος Νίκος Παναχαϊκή

2018 Παίδων 46 2 Κοσμάς Νίκος Παναχαϊκή

2018 Παίδων 66 2 Ζαπάντης Παναγιώτης Παναχαϊκή

2018 Παίδων 70 3 Πανταζόπουλος Ανδρέας Παναχαϊκή

2018 Παίδων 80 3 Μάντζαρης Κωνσταντίνος Παναχαϊκή

2018 Κορασίδων 48 1 Φωτοπούλου Μαρία Παναχαϊκή

2018 Κορασίδων 54 1 Γιαννακοπούλου Αντωνία Παναχαϊκή

2018 Κορασίδων 48 2 Παυλή Αλεξάνδρα Παναχαϊκή

2018 Παγκορασίδων 54 1 Ζανέλι Ντεσίρα Παναχαϊκή

2017 Ανδρών 60 2 Σταυρόπουλος Πάρης Παναχαϊκή

2017 Ανδρών 91 3 Ψυχογιός Διονύσης Παναχαϊκή

2017 Γυναικών 57 1 Πλέα Φωτεινή Παναχαϊκή

2017 Β' Κατηγορία 91 1 Ψυχογιός Διονύσης Παναχαϊκή

2017 Β' Κατηγορία 91 3 Βλαχοθανάσης Στάθης Παναχαϊκή

2017 Εφήβων 64 2 Δημητρακόπουλος Δημήτρης Παναχαϊκή

2017 Εφήβων 81 2 Αντωνακόπουλος Αρτέμης Παναχαϊκή

2017 Νεανίδων 57 1 Πλέα Χρυσούλα Παναχαϊκή

2017 Νεανίδων 60 1 Μηνά Φωτεινή Παναχαϊκή

2017 Νεανίδων 69 1 Μαντέλη Θεοδώρα Παναχαϊκή

2017 Νεανίδων 75 1 Βλαχοθανάση Κωνσταντίνα Παναχαϊκή

2017 Παίδων 80+ 1 Σωτηρόπουλος Νίκος Παναχαϊκή

2017 Παίδων 57 2 Κουτρουπάνος Νίκος Παναχαϊκή

2017 Παίδων 63 3 Θεοδωρακόπουλος Λευτέρης Παναχαϊκή

2017 Παίδων 80 3 Βγενόπουλος Παναγιώτης Παναχαϊκή

2017 Κορασίδων 46 1 Φωτοπούλου Μαρία Παναχαϊκή

2017 Κορασίδων 63 1 Μαντέλη Γεωργία Παναχαϊκή

2017 Κορασίδων 50 2 Παυλή Αλεξάνδρα Παναχαϊκή

2017 Παμπαίδων 46 1 Κοσμάς Νίκος Παναχαϊκή

2017 Παμπαίδων 50 1 Ανατολάκης Αγγελος Παναχαϊκή

2017 Παγκορασίδων 50 1 Γιαννακοπούλου Αντωνία Παναχαϊκή

2016 Ανδρών 91+ 1 Γεωργόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

2016 Ανδρών 56 2 Σταυρόπουλος Πάρης Παναχαϊκή

2016 Ανδρών 91 3 Καδής Νίκος Παναχαϊκή

2016 Γυναικών 54 1 Πλέα Φωτεινή Παναχαϊκή

2016 Β' Κατηγορία 81 1 Βλαχοθανάσης Στάθης Παναχαϊκή

2016 Β' Κατηγορία 91 1 Καδής Νίκος Παναχαϊκή

2016 Γ' Κατηγορία 81 1 Βλαχοθανάσης Στάθης Παναχαϊκή

2016 Εφήβων 69 1 Κώστας Δημήτρης Παναχαϊκή

2016 Εφήβων 52 3 Χαλιλόπουλος Βασίλης Παναχαϊκή

2016 Νεανίδων 54 1 Πλέα Φωτεινή Παναχαϊκή

2016 Νεανίδων 57 1 Μαντέλη Θεοδώρα Παναχαϊκή

2016 Νεανίδων 64 2 Κωστοπούλου Ζωή Παναχαϊκή

2016 Παίδων 63 1 Δημητρακόπουλος Δημήτρης Παναχαϊκή

2016 Παίδων 80+ 1 Βγενόπουλος Παναγιώτης Παναχαϊκή

2016 Κορασίδων 54 1 Πλέα Χρυσούλα Παναχαϊκή

2016 Κορασίδων 57 1 Μηνά Φωτεινή Παναχαϊκή

2016 Παμπαίδων 46 1 Ανατολάκης Αγγελος Παναχαϊκή

2016 Παμπαίδων 80+ 1 Σωτηρόπουλος Νίκος Παναχαϊκή

2016 Παγκορασίδων 50 1 Γιαννακοπούλου Αντωνία Παναχαϊκή

2015 Ανδρών 56 1 Σταυρόπουλος Πάρης Παναχαϊκή

2015 Ανδρών 91+ 1 Γουρζέλας Παυσανίας Παναχαϊκή

2015 Ανδρών 91+ 2 Γεωργόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

2015 Β' Κατηγορία Νότου 56 1 Σταυρόπουλος Πάρης Παναχαϊκή

2015 Β' Κατηγορία Νότου 64 3 Μάντζος Νίκος Παναχαϊκή

2015 Εφήβων 69 3 Κώστας Δημήτρης Παναχαϊκή

2015 Παίδων 60 2 Δημητρακόπουλος Δημήτρης Παναχαϊκή

2015 Παίδων 75 2 Αντωνακόπουλος Αρτέμης Παναχαϊκή

2015 Κορασίδων 48 1 Πλέα Χρυσούλα Παναχαϊκή

2015 Κορασίδων 54 1 Μηνά Φωτεινή Παναχαϊκή

2015 Κορασίδων 60 1 Μαντέλη Θεοδώρα Παναχαϊκή

2015 Κορασίδων 66 2 Κωστοπούλου Ζωή Παναχαϊκή

2015 Παμπαίδων 48 1 Κουτρουπάνος Νίκος Παναχαϊκή

2015 Παμπαίδων 63 1 Θεοδωρακόπουλος Λευτέρης Παναχαϊκή

2015 Παμπαίδων 80+ 1 Σωτηρόπουλος Νίκος Παναχαϊκή

2015 Παμπαίδων 80+ 2 Βγενόπουλος Παναγιώτης Παναχαϊκή

2015 Παγκορασίδων 63 2 Μαντέλη Γεωργία Παναχαϊκή

2014 Ανδρών 64 3 Γασπαρινάτος Νίκος Παναχαϊκή

2014 Γυναικών 54 2 Τσοπαρέλου Σοφία Παναχαϊκή

2014 Β' Κατηγορία 69 3 Καραμπέτσος Αντώνης Παναχαϊκή

2014 Κορασίδων 52 1 Πλέα Φωτεινή Παναχαϊκή

2014 Κορασίδων 57 1 Αλεξανδροπούλου Βασιλική Παναχαϊκή

2014 Κορασίδων 63 2 Μαντέλη Θεοδώρα Παναχαϊκή

2014 Κορασίδων 66 2 Κωστοπούλου Ζωή Παναχαϊκή

2014 Παγκορασίδων 46 1 Πλέα Χρυσούλα Παναχαϊκή

2013 Ανδρών 64 2 Γασπαρινάτος Νίκος Παναχαϊκή

2013 Ανδρών 81 1 Μπέης Αγγελος Παναχαϊκή

2013 Ανδρών 91 1 Γεωργόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

2013 Ανδρών 91 2 Γουρζέλας Παυσανίας Παναχαϊκή

2013 Β' Κατηγορία 69 3 Βασιλόπουλος Βλάσσης Παναχαϊκή

2013 Γ' Κατηγορία 56 2 Τζίβρας Δημήτρης Παναχαϊκή

2013 Εφήβων 81 2 Καδής Νίκος Παναχαϊκή

2013 Εφήβων 91 2 Σταθιάς Μάκης Παναχαϊκή

2013 Παίδων 75 2 Βλαχοθανάσης Στάθης Παναχαϊκή

2013 Παίδων 63 3 Κώστας Δημήτρης Παναχαϊκή

2013 Παίδων 70 3 Μπαρμπούνης Κώστας Παναχαϊκή

2012 Ανδρών 81 1 Μπέης Αγγελος Παναχαϊκή

2012 Ανδρών 91 1 Γεωργόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

2012 Ανδρών 69 2 Θεοδοσίου Νίκος Παναχαϊκή

2012 Ανδρών 60 2 Γασπαρινάτος Νίκος Παναχαϊκή

2012 Ανδρών 75 3 Καββαδίας Κώστας Παναχαϊκή

2012 Γυναικών 60 2 Αθανασοπούλου Χριστίνα Παναχαϊκή

2012 Γυναικών 51 2 Σμαγκούλοβα Καρίνα Παναχαϊκή

2012 Β' Κατηγορία 91 1 Γουρζέλας Παυσανίας Παναχαϊκή

2012 Γ' Κατηγορία 64 1 Καφρίτσας Χρήστος Παναχαϊκή

2012 Γ' Κατηγορία 69 1 Καραμπέτσος Αντώνης Παναχαϊκή

2012 Εφήβων 64 1 Καφρίτσας Χρήστος Παναχαϊκή

2012 Παίδων 50 1 Γασπαρινάτος Θόδωρος Παναχαϊκή

2012 Παίδων 80 1 Σταθιάς Μάκης Παναχαϊκή

2012 Παίδων 60 2 Κούτρας Δημήτρης Παναχαϊκή

2011 Ανδρών 60 2 Βασιλείου Κλεάνθης Παναχαϊκή

2011 Ανδρών 81 2 Μπέης Αγγελος Παναχαϊκή

2011 Γυναικών 75 1 Αθανασοπούλου Χριστίνα Παναχαϊκή

2011 Γυναικών 57 3 Χαβαριώτη Στέλλα Παναχαϊκή

2011 Εφήβων 52 1 Βασιλόπουλος Γιάννης Παναχαϊκή

2011 Εφήβων 75 3 Βασιλόπουλος Βλάσσης Παναχαϊκή

2011 Εφήβων 64 3 Μάνθος Γεράσιμος Παναχαϊκή

2011 Παίδων 46 2 Βασιλόπουλος Αργύρης Παναχαϊκή

2011 Παίδων 66 2 Χαβαριώτης Κώστας Παναχαϊκή

2011 Παίδων 80 2 Σταθιάς Μάκης Παναχαϊκή

2011 Παίδων 46 3 Γασπαρινάτος Θόδωρος Παναχαϊκή

2011 Παίδων 57 3 Σπανός Διονύσης Παναχαϊκή

2010 Ανδρών 57 1 Βασιλείου Κλεάνθης Παναχαϊκή

2010 Ανδρών 60 3 Γασπαρινάτος Νίκος Παναχαϊκή

2010 Ανδρών 64 3 Θεοδοσίου Νίκος Παναχαϊκή

2010 Ανδρών 69 3 Καββαδίας Κώστας Παναχαϊκή

2010 Γυναικών 60 3 Αθανασοπούλου Χριστίνα Παναχαϊκή

2010 Γ' Κατηγορία 69 1 Θεοδοσίου Νίκος Παναχαϊκή

2010 Εφήβων 69 3 Θεοδοσίου Νίκος Παναχαϊκή

2010 Εφήβων 75 3 Τσομάκος Επαμεινώνδας Παναχαϊκή

2010 Παίδων 66 1 Καφρίτσας Χρήστος Παναχαϊκή

2010 Παίδων 50 2 Κουλουμπής Ζαφείρης Παναχαϊκή

2009 Ανδρών 57 1 Βασιλείου Κλεάνθης Παναχαϊκή

2009 Ανδρών 69 2 Καββαδίας Κώστας Παναχαϊκή

2009 Ανδρών 81 3 Μπέης Αγγελος Παναχαϊκή

2009 Ανδρών 91+ 3 Γεωργόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

2009 Γυναικών 64 1 Αθανασοπούλου Χριστίνα Παναχαϊκή

2009 Γυναικών 54 2 Καψή Πόπη Παναχαϊκή

2009 Γυναικών 81 3 Λοτσάρη Παναγιώτα Παναχαϊκή

2009 Εφήβων 64 1 Θεοδοσίου Νίκος Παναχαϊκή

2009 Εφήβων 91 3 Γουρζέλας Παυσανίας Παναχαϊκή

2009 Παίδων 54 3 Ραυτογιάννης Χρήστος Παναχαϊκή

2008 Ανδρών 91+ 1 Γεωργόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

2008 Ανδρών 57 1 Βασιλείου Κλεάνθης Παναχαϊκή

2008 Ανδρών 51 3 Αναγνώστου Θανάσης Παναχαϊκή

2008 Ανδρών 54 3 Γασπαρινάτος Νίκος Παναχαϊκή

2008 Ανδρών 81 3 Μπέης Αγγελος Παναχαϊκή

2008 Γυναικών 63 1 Αθανασοπούλου Χριστίνα Παναχαϊκή

2008 Γυναικών 80 2 Λοτσάρη Παναγιώτα Παναχαϊκή

2008 Γυναικών 46 2 Αγκα Βασιλεία Παναχαϊκή

2008 Β' Κατηγορία 57 1 Γασπαρινάτος Νίκος Παναχαϊκή

2008 Β' Κατηγορία 91+ 2 Γεωργόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

2008 Β' Κατηγορία 54 2 Αναγνώστου Θανάσης Παναχαϊκή

2008 Νέων 54 1 Γασπαρινάτος Νίκος Παναχαϊκή

2008 Νέων 91+ 2 Γεωργόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

2008 Νέων 81 3 Καββαδίας Κώστας Παναχαϊκή

2008 Εφήβων 91+ 1 Γεωργόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

2008 Εφήβων 54 1 Γασπαρινάτος Νίκος Παναχαϊκή

2008 Εφήβων 91 3 Γουρζέλας Παυσανίας Παναχαϊκή

2008 Παίδων 57 2 Καρύδης Παναγιώτης Παναχαϊκή

2008 Παίδων 75 2 Ανατολάκης Χάρης Παναχαϊκή

2008 Παίδων 63 3 Θεοδοσίου Νίκος Παναχαϊκή

2007 Ανδρών 48 1 Αναγνώστου Θανάσης Παναχαϊκή

2007 Ανδρών 81 1 Μπέης Αγγελος Παναχαϊκή

2007 Γυναικών 60 1 Αθανασοπούλου Χριστίνα Παναχαϊκή

2007 Β' Κατηγορία 91 1 Βούλγαρης Ανδρέας Παναχαϊκή

2007 Β' Κατηγορία 81 3 Χιτολάρης Νίκος Παναχαϊκή

2007 Νέων 48 2 Αναγνώστου Θανάσης Παναχαϊκή

2007 Νέων 91 3 Καββαδίας Κώστας Παναχαϊκή

2007 Εφήβων 54 2 Τσιάτος Σταύρος Παναχαϊκή

2007 Εφήβων 91 2 Καββαδίας Κώστας Παναχαϊκή

2007 Εφήβων 60 3 Κόκκας Σπύρος Παναχαϊκή

2007 Εφήβων 64 3 Γασπαρινάτος Νίκος Παναχαϊκή

2006 Ανδρών 60 3 Βασιλείου Κλεάνθης Παναχαϊκή

2006 Γυναικών 60 2 Αθανασοπούλου Χριστίνα Παναχαϊκή

2006 Νέων 57 2 Ζήσης Οδυσσέας Παναχαϊκή

2006 Εφήβων 60 3 Παππάς Νίκος Παναχαϊκή

2006 Παίδων 86 3 Καββαδίας Κώστας Παναχαϊκή

2005 Γυναικών 57 2 Αθανασοπούλου Χριστίνα Παναχαϊκή

2005 Νέων 81 3 Μπέης Αγγελος Παναχαϊκή

2005 Νέων 60 3 Ζήσης Οδυσσέας Παναχαϊκή

2005 Παίδων 50 1 Τσιάτος Σταύρος Παναχαϊκή

2005 Παίδων 52 2 Γκιόκας Κώστας Παναχαϊκή

2005 Παίδων 80 2 Καββαδίας Κώστας Παναχαϊκή

2004 Ανδρών 57 2 Βασιλείου Κλεάνθης Παναχαϊκή

2004 Ανδρών 81 3 Μπέης Αγγελος Παναχαϊκή

2004 Γυναικών 57 3 Αθανασοπούλου Χριστίνα Παναχαϊκή

2004 Γυναικών 75 3 Λοτσάρη Παναγιώτα Παναχαϊκή

2004 Νέων 75 1 Μπέης Αγγελος Παναχαϊκή

2004 Εφήβων 75 2 Κότσαλης Κώστας Παναχαϊκή

2004 Παίδων 54 1 Γκιόκας Κώστας Παναχαϊκή

2004 Παίδων 52 1 Χαρίτος Βασίλης Παναχαϊκή

2004 Παίδων 50 2 Κόκκας Σπύρος Παναχαϊκή

2003 Ανδρών 54 2 Βασιλείου Κλεάνθης Παναχαϊκή

2003 Β' Κατηγορία 57 3 Χασάμπαλης Βασίλης Παναχαϊκή

2003 Β' Κατηγορία 64 3 Τσάμης Παντελής Παναχαϊκή

2003 Νέων 57 2 Τσάμης Παντελής Παναχαϊκή

2003 Εφήβων 60 3 Τσάμης Παντελής Παναχαϊκή

2003 Εφήβων 81 3 Δαρβίρας Τάσος Παναχαϊκή

2003 Παίδων 86 3 Κότσαλης Κώστας Παναχαϊκή

2002 Β' Κατηγορία 60 2 Πελεκούδας Ηλίας Παναχαϊκή

2002 Β' Κατηγορία 81 3 Μπέης Αγγελος Παναχαϊκή

2002 Νέων 81 1 Μπέης Αγγελος Παναχαϊκή

2002 Νέων 63,5 2 Πελεκούδας Ηλίας Παναχαϊκή

2002 Νέων 57 3 Σκούρας Νίκος Παναχαϊκή

2002 Νέων 91 3 Αρνιακός Χρήστος Παναχαϊκή

2002 Εφήβων 81 2 Μπέης Αγγελος Παναχαϊκή

2002 Εφήβων 91 3 Βούλγαρης Ανδρέας Παναχαϊκή

2002 Παίδων 60 1 Τσάμης Παντελής Παναχαϊκή

2001 Ανδρών 54 3 Βασιλείου Κλεάνθης Παναχαϊκή

2001 Ανδρών 57 3 Τσάμης Θεοδόσης Παναχαϊκή

2001 Β' Κατηγορία 57 1 Τσάμης Θεοδόσης Παναχαϊκή

2001 Νέων 51 1 Σκούρας Νίκος Παναχαϊκή

2001 Νέων 54 1 Τσάμης Θεοδόσης Παναχαϊκή

2001 Νέων 63,5 3 Πελεκούδας Ηλίας Παναχαϊκή

2001 Εφήβων 51 1 Σκούρας Νίκος Παναχαϊκή

2001 Εφήβων 54 1 Τσάμης Θεοδόσης Παναχαϊκή

2001 Εφήβων 51 3 Κοντραφούρης Κώστας Παναχαϊκή

2001 Παίδων 57 2 Τσάμης Παντελής Παναχαϊκή

2000 Ανδρών 54 2 Βασιλείου Κλεάνθης Παναχαϊκή

2000 Β' Κατηγορία 54 2 Βασιλείου Κλεάνθης Παναχαϊκή

2000 Β' Κατηγορία 63,5 3 Χασάμπαλης Βασίλης Παναχαϊκή

2000 Γ' Κατηγορία 63,5 1 Χασάμπαλης Βασίλης Παναχαϊκή

2000 Γ' Κατηγορία 45 2 Βασιλείου Κλεάνθης Παναχαϊκή

2000 Γ' Κατηγορία 51 2 Μηλιαράκης Γιώργος Παναχαϊκή

2000 Εφήβων 51 2 Βασιλείου Κλεάνθης Παναχαϊκή

2000 Παίδων 51 1 Τσάμης Θεοδόσης Παναχαϊκή

2000 Παίδων 81 1 Βούλγαρης Ανδρέας Παναχαϊκή

2000 Παίδων 45 2 Κοντραφούρης Κώστας Παναχαϊκή

1999 Ανδρών 60 3 Τσάμης Νίκος Παναχαϊκή

1999 Ανδρών Κύπελλο 60 2 Τσάμης Γιώργος Παναχαϊκή

1999 Παίδων 48 1 Βασιλείου Κλεάνθης Παναχαϊκή

1999 Παίδων 45 3 Κοντραφούρης Κώστας Παναχαϊκή

1999 Παίδων 51 3 Τσάμης Θεοδόσης Παναχαϊκή

1998 Ανδρών 60 2 Τσάμης Γιώργος Παναχαϊκή

1998 Ανδρών 57 3 Τσάμης Νίκος Παναχαϊκή

1998 Εφήβων 54 1 Τσάμης Γιώργος Παναχαϊκή

1998 Παίδων 48 2 Κατσαμπίρης Γεράσιμος Παναχαϊκή

ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΛΕΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΛΕΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΠΕΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΕΦΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ

ΘΕΟΔΩΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΝΤΖΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΎΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΉ

ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΣΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΣΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΣΗΣ

ΤΣΑΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

* Τα στοιχεία προέρχονται και από το βιβλίο του υπογράφοντος «Πατραϊκή πυγμαχία μια ιστορία δόξας», εκδόσεις Γιάννη Πικραμένου, β' έκδοση Πάτρα 2016