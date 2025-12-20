Πάτρα: Επεισόδια μετά τη λήξη του ντέρμπι Ατρομήτου- Αχαϊκής

Επεισόδια σημειώθηκαν με τη λήξη του ντέρμπι της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣ Αχαΐας μεταξύ Ατρομήτου και Αχαϊκής, που διεξήχθη στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή επικράτησε ένταση, η οποία εξελίχθηκε σε συμπλοκή.

Τα επεισόδια διήρκεσαν αρκετά λεπτά, με την κατάσταση να παραμένει εκτός ελέγχου για περίπου 7 έως 8 λεπτά.

Για την αποκατάσταση της τάξης κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση ισχυρής αστυνομικής δύναμης, η οποία έσπευσε στο σημείο και προχώρησε στον διαχωρισμό των εμπλεκομένων, ώστε να εκτονωθεί η ένταση και να αποφευχθούν περαιτέρω επεισόδια.

