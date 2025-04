2η Αίθουσα Πάνθεον: Έως Κυριακή των Βαΐων 13-4 "Η Ορχήστρα του Αδερφού μου"

Στη 2η αίθουσα του Πάνθεον λοιπόν από την Πέμπτη 10-4 έως και την Κυριακή των Βαΐων 13-4, με ώρα έναρξης: 19:30 και 21:30 , συνεχίζεται η προβολή της εξαιρετικής Γαλλικής ταινίας «Η Ορχήστρα του Αδερφού μου - En Fanfare -The Marching Band» που ήταν & το φιλμ έναρξης του φετινού 25ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος στην Αθήνα.

Για τη συνέχεια υπάρχει πιθανότητα να ολοκληρωθεί το χειμερινό πρόγραμμα της 2ης αίθουσας του Πάνθεον καθώς ο Παναγιώτης Κοτσαύτης που τη διαχειρίζεται θ’ αρχίσει να ετοιμάζεται με το καλό για την ερχόμενη θερινή σαιζόν & το άνοιγμα του θερινού σινέ Κάστρο στο Ρίο όπου όπως ο ίδιος ανέφερε στο thebest.gr, η πρεμιέρα θα γίνει εκτός απροόπτου την Πέμπτη 22 Μαΐου 2025 με την πολυαναμενόμενη περιπέτεια «Mission: Impossible - The Final Reckoning- Επικίνδυνη Αποστολή: Η Έσχατη Τιμωρία» με πρωταγωνιστή τον Αμερικανό σούπερ σταρ Τομ Κρουζ - Tom Cruise . Μάλιστα η συγκεκριμένη ταινία με σκηνοθέτη και σεναριογράφο τον Κρίστοφερ ΜακΚουάρι - Christopher McQuarrie θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 78ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Ο Τιμπό (Μπενζαμέν Λαβέρν) είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος διευθυντής ορχήστρας. Όταν έρχεται αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα υγείας, ανακαλύπτει ότι είναι υιοθετημένος και έχει έναν μικρότερο αδερφό, τον Τζίμι (Πιέρ Λοτέν),ο οποίος ανήκει στην εργατική τάξη, εργάζεται στο εστιατόριο ενός σχολείου και παίζει τρομπόνι στη φιλαρμονική ορχήστρα της κοινότητας. Οι δυο τους δεν φαίνεται να έχουν πολλά κοινά εκτός από την αγάπη τους για τη μουσική, αλλά όταν ο Τιμπό αντιλαμβάνεται το εξαιρετικό ταλέντο του αδερφού του, αποφασίζει να διορθώσει τις αδικίες του πεπρωμένου και να τον βοηθήσει να αναπτύξει τα ταλέντα του.

Να προσθέσουμε πως η όμορφη αυτή & συγκινητική προς το τέλος, ταινία έχει κόψει σε 11 μέρες προβολής στη χώρα μας 6.309 εισιτήρια. Πιστός στο σινεμά της κλασικής αφήγησης, των καθαρών αισθημάτων και της κοινωνικής… δικαιοσύνης, ο Εμανουέλ Κουρκόλ ενώνει δύο αντίθετους κόσμους με συνδετικό κρίκο τη μουσική, ανέφερε το flix.gr στην κριτική του.

Διανομή: One From The Heart.

Παραγωγή: Μαρκ Μπορντό.

Μουσική: Μισέλ Πετροσιάν.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ