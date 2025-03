Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 27-3 έως και 2-4-2025

"Seven Veils - Επτά Πέπλα"

Η συγκεκριμένη ταινία διάρκειας 98 λεπτών, είχε κάνει την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ South by Southwest στις 8 Mαρτίου 2024, όπου μάλιστα κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο Μεταμεσονύκτιο τμήμα του Φεστιβάλ.

Αίθουσα 2 στις 20.30 καθημερινά

"Η Ορχήστρα του Αδελφού μου -En Fanfare"

Βραβευμένη γαλλική δραμεντί του Εμανουέλ Κουρκόλ - Emmanuel Courcol που διεκδίκησε επτά (7) βραβεία Σεζάρ.

Ο Τιμπό είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος διευθυντής ορχήστρας. Όταν έρχεται αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα υγείας, ανακαλύπτει ότι είναι υιοθετημένος και έχει έναν μικρότερο αδερφό στην επαρχία, τον Τζίμι, ο οποίος εργάζεται στο εστιατόριο ενός σχολείου και παίζει τρομπόνι στην τοπική φιλαρμονική ορχήστρα που αποτελεί το καμάρι και την ελπίδα μιας εργατικής κοινότητας που απειλείται από την ανεργία. Οι δυο τους δεν φαίνεται να έχουν πολλά κοινά εκτός από την αγάπη τους για τη μουσική, αλλά όταν ο Τιμπό αντιλαμβάνεται το εξαιρετικό ταλέντο του αδερφού του, αποφασίζει να διορθώσει τις αδικίες του πεπρωμένου και να τον βοηθήσει να αναπτύξει τα ταλέντα του.

Μετά την επιτυχία της ταινίας του "Ένας Θρίαμβος "που είχε κάνει επίσης πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών το 2020 & είχε κερδίσει το Βραβείο Καλύτερης Κωμωδίας από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης Εμανουέλ Κουρκόλ επέστρεψε με την νέα του απολαυστική ταινία "Η Ορχήστρα Του Αδερφού Μου" με τους Μπενζαμέν Λαβέρν της Comédie Française και Πιέρ Λοτέν-Pierre Lottin, που ακολουθεί δύο αδέρφια που χωρίστηκαν από τη μοίρα αλλά ξανασυναντήθηκαν μέσα από τη μουσική.

Διάρκεια: 103 λεπτά.

Διανομή από την One from the Heart.

Σενάριο: Oriane Bonduel, Emmanuel Courcol, Irène Muscari.

Παίζουν και οι Sarah Suco, Jacques Bonnaffé, Clémence Massart-Weit, Anne Loiret, Mathilde Courcol-Rozès, Yvon Martin.

Η ταινία κέρδισε στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία το Βραβείο Κοινού.