2η Αίθουσα Πάνθεον: Γαλλόφωνο σινεμά, "Επτά Πέπλα" και οι 5 υποψήφιες ταινίες για το Βραβείο Κοινού LUX

Πλούσια η νέα κινηματογραφική εβδομάδα στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Γούναρη & Κανακάρη στην Πάτρα καθώς περιλαμβάνει πολλές σινέ-επιλογές.

Κατ’ αρχάς ήδη από την Τετάρτη 26-3 ξεκίνησε και συνεχίζεται την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28-3-2025, το πρόγραμμα προβολών του 25ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου με κεντρικό του θέμα την Γιορτή, το οποίο ξεκίνησε στις 26-3.

Η ταινία έναρξης ήταν στην Αθήνα, την Τετάρτη 26 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το φιλμ «En fanfare-Η ορχήστρα του αδερφού μου» του Emmanuel Courcol, που βγήκε και στις κινηματογραφικές αίθουσες της χώρα μας κανονικά από την Πέμπτη σε διανομή της One From The Heart (στην Πάτρα μπορείτε να το δείτε στη Βέσο Μάρε).

Το 25ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος θα διαρκέσει μέχρι και τις 3 Απριλίου & περιλαμβάνει προβολές όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά & στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Πάτρα, στα Χανιά, στην Καβάλα και στην Καστοριά. Το πρόγραμμα του έχει προβολές 45 ταινιών και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις.

Στην Πάτρα και δη στη 2η αίθουσα του Πάνθεον, να θυμίσουμε πως την Πέμπτη 27-3 και την Παρασκευή 28-3 παίζονται οι εξής ταινίες του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου:

ΠΕΜΠΤΗ 27/3

Στις 19:30

«ΕΝΑ ΠΛΕΟΥΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ»

Γαλλία, Λουξεμβούργο — 2025 — διάρκεια 75 λεπτά — Κινούμενο Σχέδιο, Οικογενειακό — Έγχρωμη

Σκηνοθεσία: Jean-François LAGUIONIE.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, στις όχθες της Μαρν, ο Φρανσουά, ένα εντεκάχρονο αγόρι, ανακαλύπτει με ενδιαφέρον ότι οι γονείς του ξεκινούν την κατασκευή ενός σκάφους στον κήπο του πατρικού του σπιτιού, το οποίο είναι αντίγραφο του διάσημου ιστιοφόρου που κατασκεύασε ο ναυτικός Joshua Slocum και έκανε μόνος με αυτό τον πρώτο διάπλου των ωκεανών.

Στις 21:30

«ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ»

Μαυριτανία — 1976 — διάρκεια 70 λεπτά — Δραματική Κωμωδία — B&W

Σκηνοθεσία: Sydney SOKHONA.

Ο Σίντι, εργάτης από τη Μαυριτανία, δουλεύει στη Γαλλία. Όπως οι περισσότεροι εργάτες μετανάστες, δουλεύει υπό τις πιο δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες. Ο Σίντι και οι σύντροφοί του υφίστανται συστηματική και μόνιμη εκμετάλλευση, τόσο από τα αφεντικά τους όσο και από τους ίδιους τους συμπατριώτες τους, οι οποίοι προσφέρουν πάντα πλαστές κάρτες εργασίας και τρώγλες όπου οι μετανάστες αγοράζουν στην υψηλότερη τιμή το δικαίωμά τους σ' ένα κρεβάτι. Αντιμέτωποι με τον ρατσισμό και την οικονομική εκμετάλλευση, οι εργάτες μετανάστες αποφασίζουν να ενωθούν και να οργανωθούν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/3

Στις 19:30

«ΒΑΡΒΑΡΟΙ-Sauvages»

Βέλγιο, Γαλλία, Ελβετία — 2024 — 87' — Κινούμενο Σχέδιο — Έγχρωμη

Σκηνοθεσία: Claude BARRAS.

Στο Βόρνεο, στην άκρη του τροπικού δάσους, η Κέρια αναλαμβάνει ένα μωρό ουρακοτάγκου που βρέθηκε στη φυτεία φοινικέλαιου όπου εργάζεται ο πατέρας της. Παράλληλα, ο νεαρός ξάδελφός της Σελάι έρχεται να μείνει μαζί τους για να ξεφύγει από τη σύγκρουση μεταξύ της νομαδικής οικογένειάς του και των εταιρειών υλοτομίας. Μαζί, η Κέρια, ο Σελάι και το πιθηκάκι που ονομάζεται Όσι θα αψηφήσουν κάθε εμπόδιο για να πολεμήσουν ενάντια στην καταστροφή του προγονικού δάσους, το οποίο απειλείται περισσότερο από ποτέ.

Στις 21:30

«ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ»

Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο — 2024 — διάρκεια 106 λεπτά— Δράμα, Ρομαντική — Έγχρωμη

Σκηνοθεσία: Claire BURGER.

Παίζουν οι Josefa Heinsius, Lilith Grasmug, Nina Hoss.

Η Φαννύ, μια ντροπαλή και μοναχική έφηβη, συμμετέχει σε γλωσσική ανταλλαγή φοιτητών στη Γερμανία. Στη Λειψία, συναντά τη φίλη της από αλληλογραφία, τη Λένα, μια έφηβη με διακαή πόθο να δραστηριοποιηθεί πολιτικά. Η Φαννύ βρίσκεται σε σύγχυση. Για να δελεάσει τη Λένα, επινοεί μια δική της διαφορετική ζωή, μέχρι που παγιδεύεται στα ίδια της τα ψέματα.

*Στη 2η αίθουσα του Πάνθεον από το Σάββατο 29 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 2 Απριλίου στις 19:30 θα προβάλλεται η ταινία «Επτά Πέπλα» με πρωταγωνίστρια την Αμάντα Σέιφριντ.

Καταλληλότητα:Κ12

Διάρκεια: 107 λεπτά

Κατηγορία: Δράμα

Ημερομηνία κυκλοφορίας:27/3/2025

Η σκηνοθεσία του φιλμ είναι του γνωστού και καταξιωμένου Καναδοαρμένη δημιουργού Atom Egoyan (Exotica).

Παίζουν οι nθοποιοί: Amanda Seyfried, Douglas Smith, Rebecca Liddiard.

Σενάριο: Atom Egoyan

Χρονολογία Παραγωγής: 2023

Χώρα Παραγωγής: Καναδάς, Φινλανδία, ΗΠΑ.

Διανομή από Σπέντζος Φιλμ.

Η σκηνοθέτης θεάτρου Ζανίν (Αμάντα Σέιφριντ),έχει αναλάβει την αναβίωση του πιο διάσημου έργου του πρώην μέντορα και εραστή της, την όπερα «Σαλώμη». Ενώ εργάζεται στην παραγωγή του έργου, το οποίο αφορά στο τραύμα της πρωταγωνίστριας, η Ζανίν πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί αρκετές σχέσεις στη ζωή της.

Ταυτόχρονα, το ταξίδι της διασταυρώνεται με αυτό αρκετών μελών του συνεργείου με απροσδόκητους τρόπους. Καθώς η βραδιά της πρεμιέρας πλησιάζει, αυτές οι διάφορες επιθυμίες και φιλοδοξίες αρχίζουν να συγκρούονται και η ιστορία της Σαλώμης αποκτά νέο νόημα για τη Ζανίν.

Η Αμάντα Σέιφριντ έχει ξανασυνεργαστεί με τον Εγκογιάν στην ταινία «Υποψία».