Το πρόγραμμα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 20 έως και 26-2-2025

Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Τσικνοπέμπτη 20 έως και την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2025 έχει όπως ανακοινώθηκε, ως εξής:

Αίθουσα 8 στις 21.00 καθημερινά και στις 23.10 καθημερινά πλην Πέμπτης

"Cleaner"

Σε σκηνοθεσία του Μάρτιν Κάμπελ.

Διανομή από την Feelgood.

Σενάριο: Σάιμον Aτλεϊ, Πολ Άντριου Γουίλιαμς, Μάθιου Όρτον.

Διάρκεια: 96 λεπτά.

Παίζουν η Ντέζι Ρίντλεϊ, ο Κλάιβ Όουεν και ο Ταζ Σκάιλαρ.

Περιπέτεια οικολογικών ανησυχιών. Στο σύγχρονο Λονδίνο, μια ομάδα ριζοσπαστικών ακτιβιστών καταλαμβάνει το ετήσιο γκαλά μιας ενεργειακής εταιρείας, συλλαμβάνοντας εκατοντάδες ομήρους προκειμένου να αποκαλύψουν τη διαφθορά των οικοδεσποτών. Ο αγώνας του παίρνει άλλη τροπή όταν ένας από τους εξτρεμιστές ξεκινά τις δολοφονίες για να στείλει το χαοτικό μήνυμά του στον κόσμο.

Οι τύχες των ομήρων βρίσκονται στα χέρια μιας πρώην στρατιωτικού που εργάζεται στον καθαρισμό των παραθύρων και η οποία αναλαμβάνει να σώσει τους παγιδευμένους μέσα στο κτίριο, συμπεριλαμβανομένου του μικρότερου αδελφού της, κρεμασμένη πενήντα ορόφους ψηλά στο εξωτερικό του κτηρίου.

Χώρα παραγωγής της ταινίας: Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο 81χρονος σκηνοθέτης Μάρτιν Κάμπελ έχει υπογράψει τα James Bond φιλμ "GoldenEye" (1995) και "Casino Royale" (2006), την ταινία "The Mask of Zorro" (1998) και το sequel της "The Legend of Zorro" (2005).