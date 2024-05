Crocs fever: Αλλοι τα λατρεύουν, άλλοι τα μισούν- από «άσχημα», έγιναν cool

Την μεγάλη δυναμική της εταιρείας μάντεψε πρώιμα ο βρετανός σχεδιαστής Christopher Kane που ενέταξε τα Crocs σε επίδειξή του. Ti κι αν το περιοδικό Time τα συμπεριέλαβε στις 50 χειρότερες εφευρέσεις της ιστορίας; Ο pop star Τζάστιν Μπίμπερ ήταν ο πρώτος που τα λάνσαρε με πάθος, δηλαδή φορούσε μόνο αυτά καθημερινά.

Ηταν η εποχή που η Mirror σχολίαζε τις αμφιλεγόμενες εντυπώσεις για το προιόν έτσι: «Fashion fans divided over heeled Crocs - as some are obsessed and others hate them». Λίγο μετά η Indipendent προφήτευε το «χαμό» (2021):«How fashion’s most divisive shoe became a major trend».

Ο εν λόγω διχασμός, καθώς η πρακτικότητα με πρωτοποριακό, παιχνιδιάρικο design ερχόταν κόντρα σε καταναλωτές με φίνα και elegant γούστα σήμερα τείνει να εκλείψει. Καταρχήν έγιναν συνεργασίες με τον αιρετικό οίκο Balenciaga, γεγονός που χαιρέτησε με δημοσίευμα το αριστοκρατικό περιοδικό Τοwn & Country. Φέτος είχαμε τη σύμπραξη με το νεορομαντικό βρετανικό label Simone Rocha που κατέκτησε τα πιο δύσπιστα περιοδικά μόδας, πιστοποιώντας πως η όλη ιδέα «εισέβαλε» στα υψηλά σαλόνια της μόδας.