Massimo Dutti: H ουσία του αληθινού, διαχρονικού στυλ με μούσα την 51χρονη Εύα Ερτζιγκόβα

Η συγκεκριμένη συλλογή της ισπανικής πολυεθνικής αλυσίδας, τιτλοφορείται For Ever by Eva Herzigová και περιλαμβάνει κλασικά κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας για το καλοκαίρι, όπως λινά και crochet σύνολα, μαύρα φορέματα, μίνιμαλ σανδάλια και φίνα αξεσουάρ.

Ειδήσεις Τώρα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην Πάτρα την Πέμπτη 30 Μαΐου

Ανοιξε το Dover Street Market Paris, ένας «ναός» του shopping πολύ – πολύ μπροστά

Νίκος Μπακουνάκης: «Η σύγχρονη Πάτρα δείχνει να μισεί την παράδοσή της...»