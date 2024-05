Nτέμι Μουρ: Αντίο Κάννες με πελώριο φιόγκο και black & white του οίκου Celine

Η Ντέμι Μουρ επιβεβαίωσε πως κατέχει τον τίτλο της βασίλισσας της μόδας στο ιστορικό, κινηματογραφικό φεστιβάλ των Καννών τουλάχιστον για φέτος.

Η 61χρονη αμερικανίδα star έκλεψε την παράσταση και στην τελετή λήξης πιο όμορφη, πιο λεπτή, πιο κομψή από ποτέ! Με τα μαλλιά της σε γοργονέ μήκος, ύφος που θεωρείται ανεπίτρεπτο σε ώριμες γυναίκες, αποχειρέτησε τα πλήθη με στράπλες τουαλέτα του οίκου Celine. Ενός label που εχει συνδεθεί με τη σύγχρονη εκδοχή του λεγόμενου parisian chic.

To φόρεμα ήταν στη διαχρονική διχρωμία του ασπρόμαυρου και στη στενή γραμμή που συνηθίζει η Ντέμι. To σκίσιμο του ρούχου έφθανε αρκτά ψηλά! Κυρίαρχο διακοσμητικό στοιχείο ένας πελώριος λευκός φιόγκος που διαπερνούσε τις πιέτες του μπούστου της. Λιτά και λεπτεπίλεπτα πέδιλα και βέβαια διαμάντια Chopard ολοκλήρωσαν το look της.