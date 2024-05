Νέες εκπλήξεις της Carrie, τώρα φόρεσε διάφανο σετ Simone Rocha και ξυλοτσόκαρα Scholl!

Πολυσυζητημένες και οι νέες επιλογές της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στα γυρίσματα του καινούριου κύκλου του And Just Like That.

Πρόσφατα σας λέγαμε για την νέα Gucci bag στο πλατό, ενώ τώρα πάλι έγινε είδηση: Εθεάθη με παράξενο, υφασμάτινο καπέλο που θυμίζει πάνινη κούκλα και clogs που θυμίζουν παλιές εποχές, ενώ τόλμησε ένα statement look από το εκκεντρικό, νεορομαντικό βεστιάριο του οίκου simone Rocha.

Συγκεκριμένα, η τηλεοπτική Carrie που παραμένει ατρόμητη στις νεωτεριστικά trends, πήγε στα γυρίσματα στη Nέα Υόρκη με ένα χαρακτηριστικό σύνολο Simone Rocha. Φόρεμα και μαντό από διαφάνεια με ολόκληρα τριαντάφυλλα εσωτερικά ραμμένα. Το συγκεκριμένο «εφέ» είναι πολυφωτογραφημένο και πολύ ιδιαίτερο σε σύλληψη και φαντασία.