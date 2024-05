Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: "Σιχαίνομαι το γεγονός ότι είμαι αδύνατη"

Η φιγούρα της όμως έγινε mainstream μέσα από το Sex and the City και μάλιστα ήταν εκείνη που αποτέλεσε το fashion icon της σειράς.

Τον περασμένο Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, η ηθοποιός έπαιξε στο θέατρο δίπλα στον σύζυγό της Μάθιου Μπρόντερικ στο West End, μια παράσταση που μετέφεραν έπειτα στο Λονδίνο.

Μιλώντας στην ειδική σε θέματα ομορφιάς Κάρολιν Χίρονς στο νέο podcast της με θέμα την περιποίηση της επιδερμίδας και την ομορφιά, Glad We Had This Chat, η Πάρκερ δήλωσε: "Η παράσταση ήταν τόσο σωματική. Ήταν πολύ δύσκολο να διατηρήσει κανείς το βάρος του, ξέρετε".