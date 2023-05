Υψηλές οι εισπράξεις του "Fast X" με τον Βιν Ντίζελ αλλά και γκρίνια για το μεγάλο κόστος

Στο Ελληνικό box office το εκλογικό τετραήμερο 18-21/5/2023, επικράτησε άνετα και κατέλαβε την 1η θέση το 10ο φιλμ «Fast and Furious – Οι Μαχητές των Δρόμων» με τίτλο «Fast X» του Λουί Λετεριέ. Η ταινία με ένα πολύ δυνατό καστ (παίζουν και η Έλεν Μίρεν, η Μπρι Λάρσον και ο Τζέισον Μομόα) προσέλκυσε στη χώρα μας το 4ήμερο της πρεμιέρας της 60.465 θεατές, οι οποίοι έσπευσαν πρώτοι να χαρούν και να απολαύσουν τις νέες περιπέτειες της «γκαζιάρικης» ομάδας & φυσικά τις απίστευτες σκηνές υψηλής αδρεναλίνης.

Στο νούμερο αυτό προστίθενται και περίπου 12.000 θεατές των previews της ταινίας την Τετάρτη 17/5 ανεβάζοντας τα μέχρι στιγμής εισιτήρια σύμφωνα με τα στοιχεία που είδαμε στο flix.gr, στα 72.342.

Το ακριβώς προηγούμενο φιλμ του franchise, το «Fast & Furious 9» του Τζάστιν Λιν που είχε βγει στις αίθουσες τον Ιούνιο του 2021, σε εκείνο το περίεργο καλοκαίρι που ίσχυαν ακόμη τα μέτρα κατά της πανδημίας, είχε ανοίξει με μόλις 20.876 εισιτήρια σε 51 αίθουσες πανελλαδικά ολοκληρώνοντας την πορεία του στα 67.156. Παγκοσμίως ωστόσο η 9η ταινία είχε καταφέρει να φτάσει τα 726,2 εκατομμύρια δολάρια αποδεικνύοντας τη δυναμική της.

Το νέο φιλμ απ’ όσο είδαμε, ξεκίνησε στις ΗΠΑ σε 4,046 αίθουσες με εισπράξεις λίγο πιο κάτω από τα 70 εκατ. δολάρια (για την ακρίβεια 67,5 εκατ. δολάρια) συν ακόμη 199,8 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο. Οι συνολικές εισπράξεις μέχρι στιγμής είναι στα σχεδόν 270 εκατ. δολάρια, νούμερο κάτι παραπάνω από ικανοποιητικό.

Στο rotten tomatoes ο μέσος όρος για τη νέα ταινία όπου εμφανίζεται και η παλιά σταρ του "West Side story", Ρίτα Μορένο, είναι 54%. Παρότι το εμπορικό ξεκίνημα της νέας «φασαριόζικης» ταινίας ήταν ελπιδοφόρο, ωστόσο όπως γράφτηκε, τα έξοδα της μεγάλης καμπάνιας μάρκετινγκ που έγινε & γενικά ο προϋπολογισμός της ταινίας έφτασε το απίστευτο ποσό των 340 εκατομμυρίων δολαρίων, που θεωρείται ως το υψηλότερο του franchise. Επίσης δεν έχουν λείψει οι παρασκηνιακές ιστορίες που είναι συχνά πιο δραματικές και από κάποιες σαπουνόπερες, όπως ανέφερε ο αρθρογράφος του Collider. Για παράδειγμα ενώ ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει αν οι πρωταγωνιστές Vin Diesel και Dwayne Johnson έχουν συμφιλιωθεί μετά τη διαμάχη που ξεκίνησε στα πλατό του φιλμ «Μαχητές των δρόμων 8 - The Fate of the Furious» του 2017, η παραγωγή του «Fast X» αντιμετώπισε τα δικά της προβλήματα όταν ο σκηνοθέτης Justin Lin εγκατέλειψε μια εβδομάδα μετά την έναρξη των γυρισμάτων.