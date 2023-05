Αντίο στον Αυστριακό ηθοποιό Χέλμουτ Μπέργκερ που είχε παίξει σε φιλμ των Βισκόντι και Ντε Σίκα

Η drag εμφάνισή του ως Μαρλέν Ντίτριχ στους «Καταραμένους - The Damned» οδήγησε τον θρυλικό Αμερικανό σκηνοθέτη Μπίλι Γουάιλντερ να σχολιάσει πως «εκτός από τον Χέλμουτ Μπέργκερ δεν υπάρχουν ενδιαφέρουσες γυναίκες σήμερα». Η Madonna, μεγάλη φαν του, που όχι μόνο τον συμπεριέλαβε στο βιβλίο της «Sex» αλλά και του κράτησε θέση πρωταγωνιστή στο video clip του τραγουδιού «Erotica» το 1992, είχε πει τότε πως «πιστεύω ότι είναι ο ανδρογυνισμός, είτε είναι ο Ντέιβιντ Μπόουι είτε ο Χέλμουτ Μπέργκερ, έχει επηρεάσει πραγματικά τη δουλειά μου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο».

Τέλος εκτός από τις συνεργασίες του με τον Βισκόντι, ο εκλιπών ηθοποιός είχε μια μακρά και κάπως ασταθή καριέρα, πολεμώντας με τον εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ για πολλά χρόνια. Ο Μπέργκερ πρωταγωνίστησε στο βραβευμένο με Όσκαρ αριστούργημα του Βιτόριο Ντε Σίκα «Ο Κήπος των Φίντζι-Κοντίνι» το 1970 και την ίδια χρονιά υποδύθηκε τον θρυλικό ομόνυμο ρόλο στην ιταλική εκδοχή του «Dorian Gray» σε παραγωγή του Σάμιουελ Ακροφ. Μέχρι τη δεκαετία του '80, η αλόγιστη συμπεριφορά του τον έκανε να σταματήσει την καριέρα του στον κινηματογράφο και βρήκε δουλειά ως guest star για εννέα επεισόδια της δημοφιλούς αμερικανικής σαπουνόπερας «Δυναστεία», θύμισε το flix.gr. Την πρώτη δεκαετία του 2000, ο Μπέργκερ αποσύρθηκε εντελώς από την βιομηχανία του θεάματος για να φροντίσει την άρρωστη μητέρα του. Μια απόπειρα «επιστροφής» του στα κκαλιτεχνικά πράγματα περιελάμβανε και μια εμφάνιση το 2013 στη γερμανική εκδοχή του «I'm a Celebrity - Get Me Out of Here» η οποία ολοκληρώθηκε μετά από μόλις δύο ημέρες λόγω προβλημάτων υγείας του. Μέχρι το 2019 η κατάστασή του απέκλειε κάθε δημιουργική δραστηριότητα.

Μία από τις πιο συγκινητικές εμφανίσεις του στο σινεμά ήταν στο ρόλο του Ιβ Σεν Λοράν στο Γαλλικής παραγωγής φιλμ «Saint Laurent» του Μπερτράν Μπονελό το 2014.

«Πριν από πολλά χρόνια», είπε ο ατζέντης του, «ο Χέλμουτ Μπέργκερ μου είπε “έζησα τρεις ζωές. Και σε 4 γλώσσες! Je ne regrette rien!” Σας ζητάμε να διατηρήσετε τη μνήμη του στις αναφορές σας ως ένα λαμπρό ηθοποιό που ενέπνευσε πολλές γενιές για δεκαετίες».