Η Μαρία Κορινθίου μεταμορφώθηκε σε Avatar - ΦΩΤΟ

Το «Avatar: The Way of Water» είναι μία από τις πιο δημοφιλείς ταινίες της φετινής χρονιάς, καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ στο box office.

Μέσω διάφορων εφαρμογών στα social media αλλά και με τη χρήση ειδικού μακιγιάζ, πολλοί μεταμορφώθηκαν σε Avatar χαρακτήρα. Μεταξύ αυτών και η Μαρία Κορινθίου.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους χιλιάδες διαδικτυακούς φίλους της, δύο φωτογραφίες της, στις οποίες εμφανίζεται ως χαρακτήρας των δημοφιλών ταινιών του Τζέιμς Κάμερον.