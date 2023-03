Το φιλμ «Σεντ Ομέρ» της Αλίς Ντιόπ στο 23ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας

Θα προβληθεί την Παρασκευή 24/3/2023 στις 19.45 στο σινέ Δαναός της Αθήνας - Προγραμματίζεται να βγει & στις αίθουσες στις 20/4/2023 σε διανομή της εταιρείας One from the Heart

