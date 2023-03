"Οι Δύο Όψεις του Ξυραφιού" στην Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

Claire Denis

Γεννήθηκε το 1946 στο Παρίσι, Γαλλία. Οι ταινίες της, για τις οποίες έχει κερδίσει 13 Βραβεία και 44 υποψηφιότητες, συνήθως αφορούν στις εύθραυστες ανθρώπινες σχέσεις και στην επιρροή τους στις ζωές τους. Στη μαγεία, στις χαρές και στις δυσκολίες της αφοσίωσης και στη χαρά της γενναιοδωρίας και της συγχώρεσης. Φιλμογραφία: 2022 Stars at Noon, 2022 Avec amour et acharnement, 2018 Μαύρη τρύπα, 2017 Η λιακάδα μέσα μου, 2015 The Breidjing Camp (TV Movie doc.), 2014/III Contact (Short), 2014 Voilà l'enchaînement (Short), 2013 Venice 70: Future Reloaded (Doc.), 2013 Les salauds, 2011 To the Devil (Short), 2009 Λευκή υπεροχή, 2008 35 σφηνάκια ρούμι, 2005 Vers Mathilde (Doc.), 2004 Ο παρείσακτος, 2002 Δέκα λεπτά αργότερα: Το τσέλο), 2002 Παρασκευή βράδυ, 2001 Κάθε μέρα και χειρότερα, 1999 Οι λεγεωνάριοι, 1996 Νενέτ και Μπονί, 1995 À propos de Nice, la suite (Doc.), 1994 Boom-Boom (Short), 1994 Tous les garçons et les filles de leur âge... (TV Series), 1994 Χωρίς ύπνο, 1993 Monologues (TV Series), 1992 Figaro Story, 1991 Keep It for Yourself (Short), 1991 Contre l'oubli, 1990 Cinéma, de notre temps (TV Series doc.), 1990 S'en fout la mort, 1989 Man No Run (Doc.), 1988 Σοκολάτα, 1972-1973 Chroniques de France (TV Series doc), 1971 Le 15 mai (Short).