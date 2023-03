"Η Παγίδα" , η επόμενη προβολή της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας

Η ΠΑΓΙΔΑ - HUDA’S SALON

· Σκηνοθεσία-Σενάριο: Χανί Αμπου-Ασάντ

· Ηθοποιοί: Μάισα Αμπντ Ελχαντί, Αλί Σουλιμάν, Μανά Αγουαντ.

· Φωτογραφία: Εχάμπ Ασάλ, Πήτερ Φλίνκενμπεργκ

· Μοντάζ: Εγιάς Σαλμάν

· Μουσική: Τζέφρι βαν Ροσούμ

· Χώρα: Αίγυπτος, Παλεστίνη, Ολλανδία (Έγχρωμη)

· Διάρκεια: 91΄

Διακρίσεις: 2 Βραβεία και 4 Υποψηφιότητες

Nashville Film Festival 2021, Υποψήφιο για Μέγα βραβείο της επιτροπής

THE CRITICS AWARDS FOR ARAB FILMS 2022, 2 Βραβεία στη Maisa Abd Elhadi.

Toronto International Film Festival 2021 Υποψηφιότητα στον σκηνοθέτη

Valladolid International Film Festival 2021, Υποψηφιότητα καλύτερης ταινίας

Εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα πολιτικό θρίλερ, το οποίο περιγράφει διεισδυτικά, με ένταση και σασπένς, τα πολλαπλά αδιέξοδα της εφιαλτικής μεσανατολικής πραγματικότητας.

Μια δυνατή ταινία-θρίλερ για την καταπίεση των γυναικών σε αραβική χώρα και τον αγώνα τους κάτω από δύσκολες συνθήκες. Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, αποκαλύπτει το πολιτικό και κοινωνικό καθεστώς στο Ισραήλ και την Παλεστίνη.

Στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη της Δυτικής Όχθης, μια Παλαιστίνια γυναίκα εκβιάζεται από μια συμπατριώτισσά της προκειμένου να καταδίδουν στους Ισραηλινούς. Όταν οι Παλαιστίνιοι συλλαμβάνουν τη δεύτερη και καταδιώκουν την πρώτη, η έξοδος κινδύνου αγνοείται.

Ο 61χρονος Χανί Αμπού-Ασάντ, αναμφίβολα ο κορυφαίος Παλαιστίνιος σκηνοθέτης, ενδιαφέρθηκε για κινηματογραφική καριέρα έχοντας ήδη τελειώσει τις αεροναυπηγικές σπουδές του στην Ολλανδία. Εκεί ξεκίνησε να σκηνοθετεί και παρόλο που κατά καιρούς διασχίζει τον Ατλαντικό ("The Courier", "Το Βουνό Ανάμεσά μας"), οι πιο ενδιαφέρουσες ταινίες του ("Ο Γάμος της Ράνα" και οι υποψήφιες για ξενόγλωσσο Όσκαρ "Παράδεισος Τώρα" και "Ομάρ") αφορούν την περίπλοκα εγκλωβισμένη σε έναν αναπόδραστο κύκλο αίματος μεσανατολική πραγματικότητα.

Εκεί εστιάζει και η βασισμένη σε αληθινά γεγονότα "Παγίδα", η οποία ξεκινάει με την επίσκεψη της νεαρής Παλαιστίνιας Ριμ, μαζί με το λίγων μηνών μωρό της, στην κομμώτριά της Χούντα. Χωρίς να το περιμένει, όμως, η πρώτη θα βρεθεί, ναρκωμένη και γυμνή, να φωτογραφίζεται σε "απαγορευμένες" στάσεις με έναν επίσης γυμνό άντρα. Εντελώς κυνικά, η Χούντα θα την εκβιάσει να γίνει πληροφοριοδότρια των δυνάμεων κατοχής σχετικά με ύποπτες κινήσεις συμπατριωτών της, γνωρίζοντας πως η Ριμ δεν θα απευθυνθεί για βοήθεια στο στενοκέφαλο σύζυγό της, ο οποίος την υποπτεύεται αδικαιολόγητα πως τον απατά.

Το σφιχτοδεμένο πολιτικό θρίλερ του Αμπού-Ασάντ περιγράφει διεισδυτικά τα πολλαπλά αδιέξοδα του παλαιστινιακού εφιάλτη. Μοιράζει το σασπένς του σε δύο παράλληλα μέτωπα, αυτό της απελπισμένης Ριμ, που νιώθει το χρόνο να δουλεύει εις βάρος της, και εκείνο της Χούντα, η οποία συλλαμβάνεται από την παλαιστινιακή αντίσταση και ανακρίνεται για να μαρτυρήσει τα ονόματα των φωτογραφημένων, άρα προδοτριών γυναικών. Κάθε υποπλοκή φέρνει στο φως διαφορετικά διλήμματα, ιδεοληψίες και αναπάντητα ερωτήματα, που κατατρύχουν τη μεσανατολική πραγματικότητα, με την αφηγηματική ένταση και τη δραματική αγωνία να παραμένουν αμείωτες. Οι απαντήσεις του Αμπού-Ασάντ δεν εκπλήσσουν, η πίεση των ερωτημάτων του, όμως, παραμένει αφόρητη.

Χρήστος Μήτσης

Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, η ταινία είναι στο κέλυφός της ένα αναερόβιο, σκοτεινό θρίλερ κλειστών χώρων. Όσο όμως προχωρά, αναφαίνεται η ιδιοφυής σύλληψη: Μπορεί ο πόλεμος της περιοχής να μοιάζει αόρατης επίλυσης, ωστόσο το δράμα που παρακολουθούμε θα αποφευγόταν εφόσον πολυετείς νοοτροπίες εξέλειπαν. Ο πόλεμος στην πατριαρχία μπορεί σταδιακά να πέφτει στην παγίδα της ρητορείας και της φραστικής εκτόνωσης, όμως εδώ κριτικάρεται απτά, μετωπικά, αποτελεσματικά. Και η λύση καθίσταται ορατότερη.

Η Reem, μια νεαρή γυναίκα και μητέρα επισκέπτεται το κομωτήριο της Huda και οι δυο γυναίκες συζητούν με την Reem να παραπονείται για τον ζηλιάρη άντρα της. Η απλή αυτή επίσκεψη, στο κομωτήριο, αποβαίνει για τη Reem εφιαλτική αφού η Ηuda φέρνει την πελατισά της σε δυσμενή κατάσταση και στη συνέχεια την εκβιάζει να προδόσει την πατρίδα της, εργαζόμενη για τις μυστικές υπηρεσίες των κατακτητών της. Κάτι που προφανώς κάνει και η ίδια. H Reem βρίσκεται ξαφνικά στην τρομερά δυσάρεστη θέση να χαρακτηριστεί «προδότης», πράγμα που έχει φοβερές συνέπειες για την ίδια και την οικογένειά της. Καταφέρνει να δραπετεύσει από το κομωτήριο και γυρίζει στο σπίτι της και στον άντρα της, από τον οποίο πρέπει να κρύψει την πολύ επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται, παρότι δεν έχει διαπράξει κάτι κακό. Οι αρχικές αυτές σκηνές της ταινίας δίνουν ένταση που συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια της ταινίας.

Το ίδιο βράδυ η Huda συλλαμβάνεται από την παλαιστινική μυστική αστυνομία και ανακρίνεται σχετικά με φωτογραφίες των γυναικών στις οποίες έχει αποταθεί, περιλαμβανομένης και της φωτογραφίας της Reem. Κατά την ανάκρισή της η Huda προσπαθεί να κερδίσει όσο χρόνο μπορεί, γιατί γνωρίζει τι σημαίνει η αποκάλυψη ονομάτων.

Η ταινία έχει πολύ καλό σενάριο, εφευρετική σκηνοθεσία και εξαίρετες ερμηνείες από τα τέσσερα πρόσωπα που υποδύονται τους κύριους ρόλους (Reem, Huda, σύζυγος Yousef και ο παλαιστίνιος ανακριτής Hasan), που απογειώνουν την ταινία σε συναρπαστικά ύψη έντασης. Εξαιρετική!

Οι σκηνές της ανάκρισης μεταξύ Huda και Hasan, έχουν διάρκεια και μεγαλειώδη δύναμη (τόσο στο σενάριο όσο και στην ερμηνεία), μια συζήτηση μεταξύ ίσων, όσον αφορά την ευφυία, το θάρρος και την διορατικότητα Η δύναμή τους είναι τέτοια που απολαμβάνει κανείς το παίξιμο των δύο αυτών ηθοποιών.

Η ταινία κάνει τη ριζοσπαστική δήλωση ότι οι παλαιστίνιες γυναίκες βρίσκονται κάτω από όχι ένα αλλά περισσότερα καταπιεστικά καθεστώτα: των συζύγων, των αδελφών, των πατεράδων και του κράτους. Ο Hasan παραδέχεται ότι «η κοινωνία μας χρειάζεται ένα γερό ξύπνημα». Τι παραδοχή!

Η διάρκεια της ιστορίας, είναι λιγότερο από μια εβδομάδα, όμως μετά από το διάστημα αυτό τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο για τους τέσσερις χαρακτήρες. Ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός στο σενάριο αυτό;

Sheila O’Malley

Hany Abu-Assad

Παλαιστίνιος σκηνοθέτης, δις υποψήφιος για Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας. Γεννήθηκε το 1961, σπούδασε μηχανικός αεροσκαφών στην Ολλανδία, αλλά μεταπήδησε στον κινηματογράφο. Αρχικά ασχολήθηκε με την παραγωγή, ίδρυσε δική του εταιρεία, και από το 1992 παραδίδει μικρού μήκους ταινίες, ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίες. Μόνιμος και πολυβραβευμένος θαμώνας διεθνών φεστιβάλ. Έχει κερδίσει για τις ταινίες του 19 βραβεία και 29 υποψηφιότητες. Έχει κερδίσει 2 υποψηφιότητες για Όσκαρ για τις ταινίες του Paradise Now και Omar. Φιλμογραφία (επιλεγμένη): 2021 Huda’s Salon, 2017 The Mountain Between Us, 2015 The Idol, 2013 Omar, 2012 The Courier, 2010 Do Not Forget Me Istanbul, 2005 Paradise Now, 2002 Ο γάμος της Ράνα.