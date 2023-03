Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Anubis το μυθιστόρημα φαντασίας της Jaleigh Johnson, «Ο Δρόμος για το Νεβεργουίντερ»

Έγραψαν για το βιβλίο:

«Κάθε φίλος του DnD πρέπει να διαβάσει αυτό το βιβλίο!» – rpg.net

Κυκλοφορεί και στα Πατρινά βιβλιοπωλεία.

*Η Jaleigh Johnson ζει και γράφει στην άγρια φύση των μεσοδυτικών πολιτειών. Το πρώτο της βιβλίο, Mark of the Dragonfly, έγινε μπεστ σέλερ των New York Times και επιλέχθηκε για την ABA Kids’ Indie Next List. Άλλα βιβλία της είναι τα The Secrets of Solace, The Quest to the Uncharted Lands, και The Door to the Lost. Έχει επίσης γράψει μυθιστορήματα για το Dungeons & Dragons: Forgotten Realms και τη Marvel. Η Johnson είναι φανατική gamer και διά βίου nerd, όπως δηλώνει. Περισσότερα για αυτή θα βρείτε στο jaleighjohnson.com.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ